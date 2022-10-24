Власти ограничили доступ на общественные слушания поправок в Конституцию Дагестана

24 октября 2022, 15:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестанских активистов не пустили сегодня на общественные слушания поправок в Конституцию республики, против которых выступали местные жители. Представителям независимых СМИ также отказано в присутствии на слушаниях.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября жители Дагестана и активисты провели в Махачкале сход, на котором выступили против поправок в Конституцию республики, освобождающих главу региона от обязанности соблюдать территориальную целостность республики. Активисты заявили, что выступают против отказа главы от защиты целостности территории Дагестана и против пребывания главы республики на посту более двух сроков.

30 июня парламент Дагестана в первом чтении принял законопроект о поправках в Конституцию, в том числе тех, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

Сегодня в фойе министерства по делам национальностей Дагестана, на площадке которого пройдут общественные слушания поправок в Конституцию, собрались представители общественных организаций, которых не пускают в зал и на слушания, сообщает "Черновик".

Перед этим стало известно, что общественные слушания, организованные Народным собранием Дагестана, пройдут без присутствия независимых СМИ и по "строго определенному списку приглашенных общественников", пишет издание.

"Люди возмущаются очень шумно", - написал сегодня блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула". Организацию слушаний Асад охарактеризовал как "имитацию бурной деятельности". "Возникает вопрос: почему эти слушания не были проведены месяц назад, а не за пару дней до сессии?" – написал он.

Сессия Народного собрания намечена на 27 октября. Ее повестка была утверждена президиумом еще 19 октября, в нее включен также вопрос о поправках в Конституцию Дагестана, сообщает сегодня "Новое дело".

На заседании президиума было объявлено, что к проекту закона поступило 19 поправок, многие из которых внесены в законопроект. Однако официально новый вариант поправок к Конституции не публиковался, в пояснительной записке к законопроекту также не объясняется причина исключения обязанности главы защищать территориальную целостность республики, информирует издание.

"Парламент и руководство республики пока закрылись в юридических формулировках и процедурах, не предпринимая мер по разъяснению своей позиции в том числе критикам. Это привело к появлению политического вакуума, который заполнился сообщениями в социальных сетях критического толка", - говорится в публикации.

Напомним, 24 июня стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, заявили юристы.

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