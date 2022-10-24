Поправки в Конституцию Дагестана вызвали недовольство жителей республики

24 октября 2022, 07:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители и активисты Дагестана провели в Махачкале сход, на котором выступили против поправок в Конституцию республики, которые снимают с главы Дагестана обязанность соблюдать территориальную целостность. Поправки также вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Большая часть комментаторов призвала не менять Конституцию.

Как сообщал "Кавказский узел", парламент Дагестана 30 июня в первом чтении принял проект закона о поправках в Конституцию. Речь идет, в том числе о тех, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в текущем виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию Дагестана.

24 июня стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, заявили юристы.

23 октября в Махачкале в "Доме профсоюзов" прошел сход, участие в котором приняли жители и активисты из различных районов Дагестана. Они заявили о своем несогласии с принимаемым вариантом поправок к основному закону республики. Активист Рамазан Рабаданов сформулировал требования собравшихся следующим образом: "Мы против отказа главы от защиты целостности территории Дагестана", "Мы против более двух сроков на посту главы республики", "Мы за личный отчёт работы главы перед депутатами. Он сам назначает министров премьера, а отвечать за экономику поручают премьеру", информировало "Новое дело".

Сторонники поправки, которая снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана, не пытается детально обосновать ее необходимость, отметил глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

"Если ничего, по сути, не меняется, то зачем что-то менять? Если ничего не меняется, а эта поправка будоражит общество, то почему не оставить все как есть? Самое главное, что никто даже не пытается объяснить людям: зачем нам нужна эта поправка", – написал Увайсов минувшей ночью в своем Telegram-канале.

Пост о том, что в Махачкале прошли общественные слушания по поводу поправок в Конституцию Дагестане, был размещен 23 октября в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей. На 07.30 мск 24 октября эта запись набрала около 109 тысяч просмотров и 219 комментариев.

"А для чего глава Дагестана нужен, если он не отвечает за целостность республики. Да, верно, что среди населения Дагестана нет подходящего человека, что выбрать главой и советником", – заявил пользователь khaby_68.

"Если глава не отвечает за целостность Дагестана, считайте, он не отвечает за народ и его интересы", – считает zamiii11111.

"Понять невозможно, зачем такой глава, который не отвечает за целостность вверенной ему республики?" – спросил пользователь assy_77.

"Нельзя допустить, чтобы приняли такую поправку. Это получается, что глава республики отдаёт право распоряжаться территорией Дагестана кому-то. Тогда зачем нам такой глава нужен?" – задался вопросом пользователь fendi23.

Запись о том, что в Махачкале прошли общественные слушания о поправках в Конституцию Дагестана, также была опубликована 23 октября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 147 тысяч пользователей. На 07.30 мск 25 октября этот пост набрал 490 отметок с реакцией пользователей и 620 комментариев.

"Главы и депутаты приходят и уходят, а народу потом от этих поправок много проблем будет", – заявил Мурад Магомедов.

"А зачем тогда нам вообще глава, если он самое важное не гарантирует республике – защиту?" – спросил пользователь Emory Scott.

"Ни в коем случае не трогать Конституцию республики", – призвал пользователь с ником Лезгин Лезгистан.

"Кто им дал право такое решать, такие серьёзные вопросы без ведома людей? Наши границы – это главный вопрос", – подчеркнул Руслан Исаев.

Скачай приложение "Кавказского узла" - в нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.