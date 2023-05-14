Юристы сочли сомнительной негативную реакцию жителей Чечни на военные сборы

14 мая 2023, 01:47

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Военные сборы граждан, пребывающих в запасе, проводятся в России ежегодно, речь не идет о мобилизации, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Они напомнили, что осенью 2022 года, когда была объявлены частичная мобилизация, власти Чечни заявили, что перевыполнили план по призыву военных для участия в спецоперации на Украине, и считают, что ожидать подобных заявлений по поводу призыва на военные сборы не стоит. Особой реакции жителей Чечни на указ президента пока нет, отметил Руслан Кутаев.

10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году, пишет РБК.

На сборы будут призваны граждане, пребывающие в запасе. Два пункта указа носят гриф "для служебного пользования" - в них идет речь о сроках сборов и числе людей, которых на них призовут. Военные сборы - плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. На основании указа президента министерство обороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы.

Новость о призыве на военные сборе в Чечне восприняли настороженно. "Односельчанин работает в военном комиссариате, и он говорит, что предыдущий указ о призыве "запасников" на военные сборы был подписан президентом России 22 февраля прошлого года, то есть за два дня до начала СВО на Украине. Нехорошие аналогии напрашиваются", - написал пользователь mariko под публикацией "Кавказского узла" о количестве жертв конфликта на Северном Кавказе за неделю с 1 по 7 мая.

Адвокат по военным делам Максим Гребенюк рассказал 13 мая корреспонденту "Кавказского узла", что военные сборы организуются для того, чтобы тех, кто находится в запасе, обучить новым образцам техники и вооружений, присвоить новые военные специальности, в том числе и тем, кто не служил.

«Это плановое ежегодное мероприятие, которое осуществляется на основании указа президента. Новый указ ничем не отличается от старых. Никакой уникальности в указе нет. Также нет никаких особенностей военных сборов на юге России и в СКФО, как и в других регионах», - сказал он.

По мнению адвокатов, речь не идет о том, что людей с военных сборов отправили в зону боевых действий. «Связи с планами мобилизации нет», - отметил адвокат.

По его мнению, оснований думать, что в Чечне власти отреагируют на призыв на военные сборы также, как осенью 2022 года отреагировали на мобилизацию, нет. "То, что была приостановлена мобилизация в Чечне, это никак не влияет на осуществление военных сборов, потому что это не призыв на военную службу. Люди на военных сборах не становятся военнослужащими. В отличие от призванных на мобилизацию", - подчеркнул Гребенюк.

23 сентября 2022 года военный комиссар Чечни Турпал-Али Есимбиев заявил, что республика перевыполнила план частичной мобилизации. По его словам, на территории Донбасса было дислоцировано более 4500 военнослужащих из Чечни, в регионе также насчитывается свыше 10 тысяч резервистов. "Нас этот этап не коснется, поскольку мероприятия по частичной мобилизации в Чеченской Республике заранее выполнены и в тройном объеме. Среди субъектов СКФО и ЮФО мы единственные, кто завершил поставленную задачу добросовестно, без срывов и в полном объеме", - приводит его слова "Грозный-информ".

Юрист ассоциации «Призыв к совести» отметил, что военные сборы проводятся в целях подготовки граждан к военной службе, то есть сами по себе не являются военной службой.

«Отправка в зону боевых действий, в действующую армию не допускается. Сборы бывают учебные и проверочные. Проходят они на срок до двух месяцев. В ходе военных сборов тем, кто ранее служил, могут изменить военно-учетные специальности», - сказал он.

Указ о военных сборах «дежурный», который ежегодно издаётся президентом РФ почти в одинаковом виде, указал юрист. «Военные сборы не должны превращаться в прохождение военной службы или тем более участие в боевых действиях. За неявку на военные сборы предусмотрена лишь небольшая административная ответственность. В то время как за отказ по призыву на срочную службу или на мобилизацию ответственность более серьезная, вплоть до уголовной», - пояснил он.

По его словам, в прошлом были отдельные сообщения, что люди, которые участвовали в военных сборах, использовались на каких-то работах, связанных с СВО. «Например, на погрузке-разгрузке боеприпасов, техники и тому подобное. Но непосредственного участия в боевых действиях они не принимали», - указал юрист.

Он считает маловероятным, что нынешний призыв на военные сборы может закончиться отправкой на военную службу и в зону СВО. «Поэтому не стоит ожидать сообщений, подобных сделанными властями Чечни. И, кстати, Дагестана, где после протестов в период частичной мобилизации быстро заявили о её окончании. Военные сборы вряд ли вызовут общественное возмущение», - полагает юрист.

После объявления о частичной мобилизации 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия. К 8 октября число осужденных после протестов в Махачкале достигло 148. Глава Дагестана Сергей Меликов вечером 17 октября в своем Telegram-канале заявил, что в республике процесс частичной мобилизации должен завершиться в скором времени. Пользователи соцсети напомнили, что мобилизация завершается решением президента России, а не главы региона. 18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мобилизация завершена в тех регионах, которые выполнили нормативы по численности, но по всей стране решение о завершении этого процесса пока не принято.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что в любом регионе РФ, хоть в Чечне, хоть в Хабаровске, люди напрягаются, если к ним обращаются из военкомата.

«Даже если это вызов на сборы запасников. В прежние времена, когда вызывали на военные сборы, на них люди в основном пьянствовали и ничего особо не делали. Но сейчас вряд ли участникам военных сборов дадут развлекаться», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению активиста, риск того, что участники сборов могут оказаться на передовой, есть, но пока беспокоиться не о чем, в том числе жителям Чечни. «После указа в Чечне тоже будут проведены мероприятия. Но, вероятно, ограничатся вызовом на военные сборы в пределах республики. На территории ЧР много частей Минобороны - в Борзое, в Ханкале. В Шали есть целая танковая бригада. Поэтому есть надежда, что людей далеко не отправят. Но реакции пока особой не было со стороны населения», - пояснил Кутаев.

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