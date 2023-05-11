Специальный отряд быстрого реагирования управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания. Фото: пресс-служба Росгвардии - https://rosguard.gov.ru/uploads/2019/11/2e5a4500_small.jpg

11 мая 2023, 01:57

За неделю с 1 по 7 мая жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 1 по 7 мая 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

После всплеска насилия в конце марта – начале апреля уже четвертую неделю не фиксируются жертвы вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Из 18 недель этого года 15 прошли без жертв: около пяти недель – в январе-феврале, около шести – в феврале-марте и четыре - в апреле-мае.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«Неделя с 24 по 30 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 17 по 23 апреля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 10 по 16 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе».

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11 мая 2023, 00:58

  • 30 жителей Нагорного Карабаха ожидают медицинской эвакуации в Армению

    Сотрудники Красного Креста с 29 апреля не перевозят больных из Нагорного Карабаха в Армению и не доставляют в регион медикаменты из-за созданных азербайджанской стороной препятствий, заявили в Степанакерте. Транспортировка в Армению необходима 30 больным, остальные пациенты карабахских медучреждений страдают из-за нехватки лекарств.

10 мая 2023, 23:59

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    Казбек Азизов, Шамиль Касумов, Магомед Рашидов, Расим Багомедов, Абдулла Айсациев, Магомед-Габиб Магомедов, Марат Шапиев, Расул Аммаев, Ислам Алиев, Тагир Рабаданов, Мухаммад Меджидов, Абдулла Закарияев, Али Курбанов, Анатолий Босулаев, Магомед Гасанов, Кадир Гасраталиев, Абдула Абдурахманов, Галбиц Галбицов, Бийболат Сулахбеков погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 486 жителей Дагестана.

10 мая 2023, 23:10

  • Задержание трех человек спровоцировало акцию протеста у МВД Абхазии

    Тимур Ахуба, Даур Гублия и Наник Пачулия задержаны девять дней назад, при этом только сегодня одному из адвокатов удалось увидеться со своим подзащитным, однако он не смог выяснить, в чем обвиняются задержанные. Родные и друзья задержанных вечером собрались у здания МВД в Сухуме.

10 мая 2023, 22:17

10 мая 2023, 21:18

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