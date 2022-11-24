ФСБ ответила Закаеву уголовным делом за создание ичкерийского батальона

24 ноября 2022, 12:23

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Ахмед Закаев принял участие в создании на Украине батальона вооруженных сил Ичкерии, который предназначен для ведения боевых действий против российских военных. На Закаева заведено уголовное дело, ему вменяется создание террористического сообщества, информировала ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля живущий в Великобритании Ахмед Закаев, один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, предложил Владимиру Зеленскому направить в зону боевых действий живущих в Европе выходцев из Чечни. 12 октября стало известно о возбуждении уголовного дела против уроженца Чечни Хусейна Джамбетова по подозрению в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", входящего в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

Следственное управления СКР по Чечни возбудило уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чечне.

"Закаев, находясь на территории Республики Украина, принимал участие в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

Батальон, о котором идет речь, создан для ведения боевых действий против российских военных. Закаеву вменяется часть 1 статьи 205.4 УК РФ "Создание террористического сообщества", сказано в сообщении.

На 12.00 мск на сайте Следственного управления СКР по Чечне нет сообщения о заведении уголовного дела на Закаева. Комментариев от представителей Закаева относительно сообщение пресс-службы управления ФСБ по Чечне не поступало.

Часть 1 статьи 205.4 УК РФ "Создание террористического сообщества" предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября Кадыров сообщил, что в Грозный вернулся чеченский боец Киргиз Мусиханов. Позже аналитики высказали мнение, что возвращение Мусиханова из плена вызвало повышенный интерес Кадырова из-за встречи пленного с Ахмедом Закаевым, и что глава Чечни попытался перехватить информационную повестку у лидера ичкерийцев.

21 сентября Рамзан Кадыров заявил, что готов любой ценой "добраться" до проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, предложив землякам за границей убить политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии в обмен на помилование и возвращение в Чечню. Призыв Кадырова убить Закаева вызван активностью последнего на Украине, но именно постоянное внимание главы Чечни добавляет Закаеву популярности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

24 сентября Закаев опубликовал на своем YouTube-канале ролик, на кадрах которого уничижительно отозвался о Рамзане Кадырове и проводимой им политике. "Если бы в тебе было хоть что-то от чеченца, ты с несколькими своими приспешниками не проводили бы ту деятельность по уничтожению чеченского народа, которую вы проводите... Ради этой власти ты трижды в день объясняешься в любви убийце своего отца", – заявил Закаев.

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств - членов ООН.

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