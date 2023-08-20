Видео с племянником Закаева стало элементом пропаганды в Чечне

20 августа 2023, 17:11

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Племянник Ахмеда Закаева, отправленный в зону военной операции, выступил с критикой в адрес дяди, поддерживающего Украину, следует из видео, обнародованного властями Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля стало известно, что племянник Ахмеда Закаева Хусейн отправлен в зону военной операции на Украине. Хусейн Закаев отправлен в составе группы из 200 "провинившихся человек", отметил его родственник Шамиль Закаев.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании.

Видеофрагмент беседы журналиста с Хусейном Закаевым опубликовал 19 августа в своем телеграм-канале министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Наш брат Хусейн Закаев, воюющий в спецназе «Ахмат», дает правильную оценку действиям своего дяди", - написал Дудаев в аннотации к видео.

В 59-секундном видеофрагменте Хусейн Закаев стоит под деревьями напротив кирпичного здания с автоматом на плече и отвечает на вопросы человека за кадром. Собеседники говорят на чеченском языке, но в их речи слышны слова "спецназ "Ахмат", которые сначала произносит человек за кадром, а следом, кивая головой, повторяет и Хусейн Закаев.

Перевод слов Хусейна Закаева опубликовали 19 августа государственные информагентства "Грозный-информ" и "Чечня Сегодня". "Я пришел сюда по своей воле, так как здесь [в зоне военной операции] были многие мои друзья, родственники и знакомые. По ту сторону находится мой дядя. Он воюет против нашего народа", - процитировало Хусейна Закаева "Грозный-информ".

Чеченцы, воюющие на стороне Украины против России, называют себя ичкерийцами. Несколько формирований ичкерийцев участвуют в боевых действиях на Украине и предпринимают вооруженные рейды на территорию России, говорится в справке "Кавказского узла" "Ичкерийские отряды на Украине".

Племянник Ахмеда Закаева "в составе спецназа "Ахмат" участвует в СВО на Украине", сообщило издание "Чечня Сегодня" и привело такие слова Хусейна Закаева о дяде: "Он, конечно, говорит, что борется за свободу чеченского народа, но я с этим не согласен".

На публикацию беседы журналиста с Хусейном Закаевым сегодня обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником anton, который привел перевод слов на видео, соответствующий процитированному выше переводу, опубликованному чеченскими СМИ. "В общем и целом, получился очередной дешевый пропагандистский трюк, который даже комментировать нет желания. Жителям Чечни хорошо известно, как снимаются такие постановочные видео, и чего стоят все эти слова о «добровольности» участия в СВО, порицание своих родных и близких на камеру, и все прочее. Удивительно, что Хусейн Закаев еще не поблагодарил Рамзана Кадырова за предоставленную ему возможность сразиться с родным дядей на поле боя", - написал он в своем комментарии.

Живущий в Великобритании Ахмед Закаев неоднократно сообщал о давлении, которое оказывается на его родственников в Чечне. Так, брат политика Али Закаев, живущий в Урус-Мартане, в 2021 и 2022 годах был вынужден записывать видеообращения с критикой в его адрес, другие родные Ахмеда Закаева подвергались задержаниям с досмотром информации в телефонах. 19 мая соратники Закаева заявили, что силовики в Чечне увезли из дома двух его племянников - Бислана и Хусейна. По словам соратника Закаева Шамиля Албакова, 24 мая Бислан Закаев вернулся домой, но Хусейна Закаева продолжали удерживать силовики.

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