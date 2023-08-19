Вадим Агамов. Фото: пресс-служба Росгвардии

19 августа 2023, 11:39

Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО

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Старший сержант Вадим Агамов погиб на Украине, сообщила Росгвардия. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 118 бойцов из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа стало известно, что на Украине погибли Рустам Абубакаров, Руслан Азизов, Назир Шахбулатов, Изнавур Мусаев, Асланбек Кузиев и Артур Идрисов. На эту дату официально была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине как минимум 117 силовиков из Чечни.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий урус-мартановского полка бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии старший сержант Вадим Агамов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 17 августа на своем сайте Росгвардия.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 118 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 95 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список военных из СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Кадыров отчитался об отправке группы добровольцев на военную операцию", "Подтверждена гибель на Украине более 2200 выходцев с юга России", "Саралиев отчитался о возвращении 45 военных из украинского плена".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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