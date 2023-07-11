Подтверждена гибель на Украине шести силовиков из Чечни

11 июля 2023, 23:21

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Рустам Абубакаров, Руслан Азизов, Назир Шахбулатов, Изнавур Мусаев, Асланбек Кузиев и Артур Идрисов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там как минимум 117 силовиков из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Герман Алдамов, Билал Дадаров, Хаси Хакимов, Абдулкерим Чупалов, Руслан Довдаев, Динмагомед Цыцаев и Муса Арсамерзаев погибли на Украине. Общее число силовиков из Чечни, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 111.

Рустам Абубакаров погиб в ходе военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram*.

В выпуске новостей ЧГТРК "Грозный", опубликованном в YouTube-канале телекомпании 10 июля, говорится о передаче орденов Мужестве родным пяти погибших, диктор называет их имена - Руслан Азизов, Назир Шахбулатов, Изнавур Мусаев, Асланбек Кузиев и Артур Идрисов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 117 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 94 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список военных из СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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