Семь бойцов из Чечни убиты в ходе СВО

09 июля 2023, 12:11

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Герман Алдамов, Билал Дадаров, Хаси Хакимов, Абдулкерим Чупалов, Руслан Довдаев, Динмагомед Цыцаев и Муса Арсамерзаев погибли на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 111 бойцов из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля стало известно, что на Украине погиб Евгений Писаренко. Он стал, по меньшей мере, 94-м бойцом из Чечни, чья гибель в ходе военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли Герман Алдамов, Билал Дадаров, Хаси Хакимов, Абдулкерим Чупалов, Руслан Довдаев, Динмагомед Цыцаев и Муса Арсамерзаев, сообщила гостелеканал "Грозный" в видеорепортаже, опубликованном 7 июля на странице телеканала в Instagram*.

Их родственникам в Урус-Мартане были переданы награды, которыми погибшие бойцы были награждены посмертно, сказано в репортаже.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 111 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 81 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список военных из СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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