Власти признали гибель на Украине более 2150 бойцов с юга России

29 июня 2023, 20:46

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С начала военной операции представители власти признали гибель на Украине как минимум 2155 силовиков из регионов юга России, включая 1154 из СКФО и 1001 из ЮФО. Больше всего из этого числа погибших пришлось на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июня представители властей и силовики официально подтвердили гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине по меньшей мере 2100 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего погибших бойцов приходилось на Дагестан.

С начала военной операции на Украине власти и силовые ведомства сообщили о гибели по меньшей мере 2155 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине погибли 1154 жителей СКФО. При этом наибольшее число погибших бойцов приходится на Дагестан – 548. Подтверждена гибель 191 военного из Северной Осетии, 157 - из Ставропольского края, 102 из Чечни 1 , 96 – Кабардино-Балкарии 2 , 38 – Ингушетии и 21 – Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 1001 бойца из ЮФО. По сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине погибли 406 силовиков из Волгоградской области, 236 военных из Ростовской области, 153 – из Астраханской области, 152 – из Краснодарского края, 30 – Адыгеи и 24 – Калмыкии.