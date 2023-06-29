29 июня 2023, 20:46
Власти признали гибель на Украине более 2150 бойцов с юга России
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С начала военной операции представители власти признали гибель на Украине как минимум 2155 силовиков из регионов юга России, включая 1154 из СКФО и 1001 из ЮФО. Больше всего из этого числа погибших пришлось на Дагестан.
Как писал "Кавказский узел", к 17 июня представители властей и силовики официально подтвердили гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине по меньшей мере 2100 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего погибших бойцов приходилось на Дагестан.
С начала военной операции на Украине власти и силовые ведомства сообщили о гибели по меньшей мере 2155 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.
Согласно официальным данным, на Украине погибли 1154 жителей СКФО. При этом наибольшее число погибших бойцов приходится на Дагестан – 548. Подтверждена гибель 191 военного из Северной Осетии, 157 - из Ставропольского края, 102 из Чечни, 96 – Кабардино-Балкарии, 38 – Ингушетии и 21 – Карачаево-Черкесии.
Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 1001 бойца из ЮФО. По сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине погибли 406 силовиков из Волгоградской области, 236 военных из Ростовской области, 153 – из Астраханской области, 152 – из Краснодарского края, 30 – Адыгеи и 24 – Калмыкии.
"Кавказский узел" ведет поименный список силовиков из СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.
Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.
Рамзан Кадыров 15 февраля заявил, что главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, и призвал региональные власти "не комментировать потери". При этом сам Кадыров в своем телеграм-канале ранее сообщал о гибели чеченских бойцов.
Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.
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Автор: "Кавказский узел"