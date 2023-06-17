Специальная военная операция на Украине. Фото: https://function.mil.ru

17 июня 2023, 12:24

Власти подтвердили гибель на Украине 2100 жителей юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Не менее 1126 бойцов из СКФО и 974 военнослужащих из ЮФО погибли в военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 июня представителями властей и силовиками была официально подтверждена гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине по меньшей мере 2052 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего погибших бойцов приходилось на Дагестан.

С начала СВО на Украине власти и силовые ведомства сообщили о гибели по меньшей мере 2100 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине погибли 1126 жителей СКФО. При этом наибольшее число погибших бойцов приходится на Дагестан – 526. Подтверждена гибель 186 жителей Северной Осетии, 157 военных из Ставропольского края, 102 бойцов из Чечни, 96 жителей Кабардино-Балкарии, 38 – Ингушетии и 21 – Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 974 бойцов из ЮФО. По сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине погибли 389 жителей Волгоградской области, 230 военных из Ростовской области, 152 военнослужащих из Краснодарского края, 149 бойцов из Астраханской области, 30 жителей Адыгеи и 24 – Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели на Украине военного – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова – сообщил 26 февраля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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