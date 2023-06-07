Власти признали гибель в военной операции более 2050 силовиков юга России

07 июня 2023, 17:15

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С начала военной операции на Украине представители власти признали гибель там не менее 2052 силовиков из регионов юга России, включая 1107 из СКФО и 945 из ЮФО. Лидером среди регионов юга России по числу погибших стал Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 28 мая представителями властей и силовиками была официально подтверждена гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 2000 силовиков из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших бойцов приходилось на Дагестан.

С начала проведения военной операции на Украине власти и силовики сообщили о гибели как минимум 2052 военных и сотрудников силовых структур регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине погибли 1107 силовиков из СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 518. Подтверждена гибель 184 силовиков из Северной Осетии, 154 - из Ставропольского края, 102 - Чечни 1 , 91 - из Кабардино-Балкарии 2 , 36 – из Ингушетии и 21 – из Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 945 силовиков из ЮФО. Согласно сообщениям властей, во время СВО на Украине погибли 373 военных и сотрудников силовых структур из Волгоградской области, 237 - из Ростовской области, 147 - из Краснодарского края, 146- из Астраханской области, 28 - из Адыгеи и 24 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список силовиков из СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Рамзан Кадыров 15 февраля заявил, что главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, и призвал региональные власти "не комментировать потери". При этом сам Кадыров в своем телеграм-канале ранее сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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