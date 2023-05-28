Власти подтвердили гибель на Украине 2000 военных с юга России

28 мая 2023, 08:51

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Не менее 1090 бойцов из СКФО и 910 жителей ЮФО погибли в специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", на 18 мая представителями властей и силовиками была официально подтверждена гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 1950 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших бойцов приходилось на Дагестан.

С начала проведения СВО власти и силовики сообщили о гибели как минимум 2000 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине погибли 1090 жителей СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 508. Подтверждена гибель 181 жителя Северной Осетии, 152 бойцов из Ставропольского края, 102 жителей Чечни, 90 военнослужащих из Кабардино-Балкарии, 36 – из Ингушетии и 21 – из Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 910 военнослужащих из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине погиб 361 боец из Волгоградской области, 219 жителей Ростовской области, 139 военнослужащих из Краснодарского края, 141 боец из Астраханской области, 28 военных из Адыгеи и 22 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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