Командир отряда спецназа "Ахмат" убит на Украине

03 июля 2023, 19:05

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Евгений Писаренко погиб на Украине, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 104 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Альви Сунгуров стал 103-м бойцом из Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Командир отряда специального назначения "Ахмат" Евгений Писаренко погиб в ходе военной операции на Украине, сообщило сегодня агентство "Грозный-Информ".

Днем ранее о гибели Писаренко в своем Telegram-канале написал командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего второго армейского корпуса вооруженных сил России Апти Алаудинов, который опубликовал также подборку фотографий Писаренко. "Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом", — написал, в частности, он.

У Писаренко был позывной "Большой", сообщил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько. "Большой много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника", - написал он сегодня.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 104 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 81 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Власти и силовики на 18.50 мск 3 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2174 бойцов с юга России, в том числе 1164 из СКФО и 1010 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список военных из СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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