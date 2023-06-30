Стало известно о гибели на Украине росгвардейца из Чечни

30 июня 2023, 16:56

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Рядовой Альви Сунгуров погиб на Украине, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 103 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Исмаил Хадизов, Магомед Амаев и Усман Дагаев погибли на Украине. Общее число бойцов из Чечни, гибель которых подтверждена официально, достигло 102.

Водитель отделения автоматических гранатомётов патрульной роты, рядовой Альви Сунгуров, погиб на Украине, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу в своем Telegram-канале.

Сунгуров - родом из села Ведено. Военную службу начал в феврале 2012 года, погиб в апреле 2022 года в ходе военной операции на Украине. Посмертно Альви Сунгуров награжден орденом Мужества, говорится в сообщении от 29 июня.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 103 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 80 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Власти и силовики на 16.30 мск 30 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2161 бойца с юга России, в том числе 1156 из СКФО и 1005 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список военных из СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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