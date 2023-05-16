Ичкерийцы прокомментировали переход Джамбетова на сторону кадыровцев

16 мая 2023, 10:08

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Ичкерийцам было известно о том, что бывший участник ОБОН Хусейн Джамбетов имеет контакты с властями Чечни, заявил Ахмед Закаев. Переход Джамбетова на сторону Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, считает Шамиль Албаков.

Как сообщал "Кавказский узел", подозреваемый российскими силовиками в причастности к созданию одного из ичкерийских подразделений на Украине Хусайн Джамбетов записал видеообращение в Чечне, в котором заявил, что приехал в республику благодаря "отцам страны" и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в Чечне не так, как она есть.

В октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусайна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия*", которое входит в состав иностранного легиона Вооруженных сил Украины.

14 мая глава правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев прокомментировал одному из YouTube-каналов, поддерживающих движение чеченских сепаратистов, переход Джамбетова на сторону Кадырова. Закаев заявил, что о контактах Джамбетова с кадыровцами было известно задолго до его переезда.

"Еще в сентябре-октябре [2022 года] наши внутренние службы безопасности поставили руководство Минобороны ЧРИ в известность, что этот человек поддерживает контакты с чеченскими коллаборантами, которые находятся в рядах ВС РФ... 6 декабря 2022 года он был уволен, разжалован, с этого времени он свободен. С ноября он был в Бельгии, выезжал в Турцию, не находился на Украине", – сказал Ахмед Закаев.

Вероятно, Джамбетов с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова имел контакты в Турции, где у него были встречи и с теми, кто "называет себя имиратчиками" (сторонники "Имарата Кавказ" – запрещенной в России террористической организации – прим. "Кавказского узла"), добавил Закаев.

Он также сообщил, что последний контакт с Джамбетовым имел в феврале на мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине депортации чеченцев, и на которых обсуждалась ситуация на Украине. "Он сообщил, что хочет заниматься публичной деятельностью, я ответил, что он свободный человек и волен делать что хочет", – пояснил Закаев.

Джамбетов ранее входил в состав вооруженных сил Украины (ВСУ), однако не являлся участником иностранного легиона, не был зачислен, заявил на видео Закаев.

"Я его впервые в жизни увидел здесь, на Украине, когда приехал в связи с [проведением Россией военной операции]. Предпринятые [Джамбетовым] действия – это его личный выбор, но физически этот человек нездоров... Те, кто из этого пытается сделать политическую акцию, делают это от безысходности. Наша армия ЧРИ* и ВСУ не понесли никакие потери", – заключил Ахмед Закаев.

22 апреля на YouTube-канале "YouTube r" был опубликован ролик Хусейна Джамбетова. Длительность видео составляет более двух минут, Джамбетов говорит на чеченском языке, его слова сопровождены титрами на русском языке. Согласно титрам, Джамбетов заявляет, что больше не является сторонником Закаева, сопроводив это оскорбительными эпитетами в его адрес. На 09.30 мск 16 мая это видео на YouTube-канале "YouTube r", на который подписаны около 3,8 тысячи пользователей, набрало 8407 просмотров и 20 комментариев.

В связи с расширением подразделений ЧРИ* исключить инциденты перехода на сторону властей Чечни нельзя, заявил почетный консул самопровозглашенной Ичкерии* во Франции Шамиль Албаков.

Джамбетов был разжалован в звании и уволен из состава ВС ЧРИ* 6 декабря прошлого года, Указ о чем был опубликован в сети, отметил он.

"Джамбетов перешел совсем неожиданно не только для нас, но и его родных... Мы осуждаем этот поступок и считаем его предательством. Однако этот случай не является ударом по нашим сторонникам, это будет уроком, укрепит ряды, надо быть более стойкими и внимательными. Этот переход на сторону Кадырова не может стать примером [для других бойцов] и не имеет прямой связи [с их участием в составе ОБОН]", – заявил Шамиль Албаков.

Он уточнил, что Джамбетов имел звание майора и ранее воевал против российских войск на территории Украины.

Албаков также указал на расширение участия чеченских подразделений в вооруженных действиях на территории Украины в составе ВСУ. Он уточнил, что их численность превышает тысячу бойцов.

"Ряды ВС ЧРИ* расширяются, все больше бойцов, активно участвуют в боях, часть из них на позициях в Бахмуте (данное название используется украинской стороной. Российское название города – Артёмовск, – прим. "Кавказского узла), регулярно проходят военную подготовку, обучаются необходимым навыкам использования нового вооружения. Есть батальон Шейха Мансура, есть подразделение "Бешеная стая", есть ответвление от батальона Джохара Дудаева. Количество точно перешло за тысячу. Даже если все воюющие на Украине подразделения не входят официально в ОБОН или ВС ЧРИ*, но отношения, связь и поддержка есть. Наши ребята между собой знакомы, никакого раскола и вражды нет", – сказал Албаков.

При этом он признал, что переход Джамбетова на сторону Кадырова вызвал большой ажиотаж, критику, обсуждение.

В 2003 году в России Хусейн Джамбетов был объявлен в федеральный розыск за причастность к экстремистской и террористической деятельности. Он бежал в Европу, где получил гражданство Бельгии, передали 15 ноября 2022 года "Кавказ. Реалии"**.

Переход Джамбетова в число сторонников Кадырова также привлек внимание Руслана Кутаева

Президента Ассамблеи народов Кавказа читает, что переход Джамбетова на сторону властей Чечни никак не отразится на репутации Ахмеда Закаева.

"Вокруг Джамбетова подняли много шума, но еще год назад воюющие на Украине чеченцы попросили этого человека уйти, заняться бизнесом. Сообщалось, что ранее в Австрии он имел несколько успешных магазинов. Этот человек ушел год назад и к ичкерийским властям он не имеет никакого отношения", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Также он обратил внимание на рост авторитета правительства Закаева за последний год.

"Такой репутации, как сегодня, у ичкерийских властей в изгнании не было за 23 года. Если не прямые контакты с правительствами западных стран, то происходят постоянные контакты с околоправительственными кругами стран ЕС. С ними встречаются, консультируются. Репутация Закаева связана с правительством ЧРИ*, и Джамбетов не имеет к нему никакого отношения. Джамбетов совершенно не поколебал позиции Ичкерии. В чеченском обществе есть люди, которые в "час икс" будут играть существенную роль. И эти люди на подобное не обращают внимания", – заявил Кутаев.

После того, как Джамбетов вернулся в Чечню, он заявил, что приехал в республику для того, чтобы убедиться, что в ней все в порядке. Также он заявил, что перед тем как приехать, поставил условие, чтобы ему было предоставлено право на выезд, обратил внимание комментатор "Кавказского узла" ayako.

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* Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств - членов ООН.

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