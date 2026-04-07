33 азербайджанские семьи возвращены в Ходжавенд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ходжавенд сегодня вернулись 142 члена азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Число переселенцев, возвращенных в город, достигло 904.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля в город Ходжавенд и одноименное село вернулись первые группы бывших вынужденных переселенцев. 31 марта в город Ходжавенд вернулись еще 253 человека из 64 азербайджанских семей.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Ходжавендский район (армянское название Ходжавенда - Мартуни) с 1993 года контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в город Ходжавенд вернулись группа из 142 бывших вынужденных переселенцев (33 семьи), сообщает АПА.

Ранее эти семьи были расселены в различных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет агентство.

С учетом этой группы в Ходжавенд возвращены 904 человека (234 семьи), пишет Report.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Так, Рашид Алиев, чья семья вернулась в село Хыдырлы Агдамского района летом 2025 года, рассказал, что его родителям-пенсионерам предоставили отдельный двухкомнатный дом, а ему, жене и трем детям - трехкомнатный. "К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то - деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства", - рассказал Алиев.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.