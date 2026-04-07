×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:54, 7 апреля 2026

33 азербайджанские семьи возвращены в Ходжавенд

Возвращение семей в Ходжавенд.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ходжавенд сегодня вернулись 142 члена азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Число переселенцев, возвращенных в город, достигло 904.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля в город Ходжавенд и одноименное село вернулись первые группы бывших вынужденных переселенцев. 31 марта в город Ходжавенд вернулись еще 253 человека из 64 азербайджанских семей.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Ходжавендский район (армянское название Ходжавенда - Мартуни) с 1993 года контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в город Ходжавенд вернулись группа из 142 бывших вынужденных переселенцев (33 семьи), сообщает АПА.

Ранее эти семьи были расселены в различных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет агентство.

С учетом этой группы в Ходжавенд возвращены 904 человека (234 семьи), пишет Report.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Люди, вернувшиеся в Карабах.

Напомним, жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Так, Рашид Алиев, чья семья вернулась в село Хыдырлы Агдамского района летом 2025 года, рассказал, что его родителям-пенсионерам предоставили отдельный двухкомнатный дом, а ему, жене и трем детям - трехкомнатный. "К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то - деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства", - рассказал Алиев.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:03, 6 апреля 2026
Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда
17:33, 6 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
Все события дня
Новости
Сотрудники МЧС выносят пострадавшую к машине скорой помощи. Баку, 7 апреля 2026 года. Кадр видео МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-58db64ad
08:56, 7 апреля 2026
Жительница Баку пострадала при сходе оползня
Наводнение в Азербайджане. Фото МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-foto-039cc3e1
07:00, 7 апреля 2026
Спасатели эвакуировали 97 жителей бакинского поселка Кешля
Участок Транскаспийского коридора. Скриншот страницы сайта международной ассоциации «Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут» https://middlecorridor.com/ru/
03:50, 7 апреля 2026
Аналитики оценили перспективы развития Срединного коридора
Участники протеста на Руставели с плакатами, посвященными Садыгову. Фото: Natia Amiranashvili / Publika
23:59, 6 апреля 2026
Протестующие в Тбилиси выразили солидарность с Афганом Садыговым
Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:45, 6 апреля 2026
Азербайджанский журналист Садыгов отпущен из полиции
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Ахмед Закаев и суд в России. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07 апреля 2026, 10:57
Организация "Чеченская республика Ичкерия" признана террористической

Дорога к селу Талги со стороны Махачкалы. Фото: https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/news/transport/item/proezd-cherez-posyolok-talgi-ogranichen-iz-za-obvala-gornyh-porod/
07 апреля 2026, 09:58
Проезд к дагестанскому селу закрыт из-за оползней

Последствия оползня в селе Илсхан-Юрт. Фото: Ризван Эдильсултанов / ИА “Чечня Сегодня”.
06 апреля 2026, 21:53
Более 120 семей лишились домов в Чечне в результате наводнения

Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 апреля 2026, 15:45
Азербайджанский журналист Садыгов отпущен из полиции

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше