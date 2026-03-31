64 азербайджанских семьи возвращены в Ходжавенд

В Ходжавенд сегодня вернулись 253 члена азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля в город Ходжавенд и одноименное село вернулись первые группы бывших вынужденных переселенцев. В город Ходжавенд вернулись 50 семей (194 человека).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Ходжавендский район (армянское название Ходжавенда - Мартуни) с 1993 года контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в город Ходжавенд отправлена группа из 253 бывших вынужденных переселенцев (64 семьи), сообщает АПА.

Ранее эти семьи были расселены в различных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет агентство.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Бывший вынужденный переселенец Сабир Керимов сегодня поделился впечатлениями от возвращения в родной город. "Мы все испытываем радость от того, что справедливость восторжествовала", - сказал он агентству Report.

Керимов озвучил планы "провести остаток жизни на родной земле в кругу семьи", говорится в публикации.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.