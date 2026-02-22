70 азербайджанских семей вернулись в Ходжавенд

В город Ходжавенд и одноименное село вернулась первая группа переселенцев, которые уехали оттуда в годы карабахского конфликта, 70 семей получили ключи от домов.

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на территории Карабаха.

В город Ходжавенд и одноименное село Ходжавенд 20 февраля вернулись первые семьи бывших вынужденных переселенцев, пишет Day.az.

На первом этапе в город вернулись 50 семей (194 человека), в село - 20 семей (94 человека). Ранее они вынуждены были жить в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных регионах Азербайджана. Им вручили ключи от собственных домов.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.