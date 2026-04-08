Житель Азербайджана осужден по делу о переводе денег террористам

Суд в Баку приговорил к 10,5 года лишения свободы Намига Набиева, признав его виновным в финансировании террористической организации. Сам подсудимый утверждал, что занимался сбором пожертвований на мирные цели.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года стало известно, что житель Азербайджана Намиг (также упоминается в СМИ как Намик) Набиев обвинен в финансировании терроризма и хранении религиозно-экстремистских материалов. Ему грозило до 14 лет лишения свободы.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Намига Набиева к 10 годам и шести месяцам лишения свободы, сообщило 7 апреля АПА.

Задержанный Службой госбезопасности Намиг Набиев признан виновным по статьям 167-3.1 (хранение религиозных экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана, пишет агентство.

Напомним, по версии следствия, Набиев с 2022 года несколько раз перевел на банковские карты разных людей сумму, эквивалентную 28 тысячам долларов. Все деньги были направлены террористической организации "Исламское государство" (в России запрещена судом).

Сам Набиев утверждал, что занимался сбором пожертвований на мирные цели: он создал в мессенджере группу, где делился публикациями для сбора. Ему отправляли деньги, а он переводил их по назначению.

В ноябре 2025 года суд в Баку признал Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова виновными в финансировании терроризма и приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 11 лет.

В 2017 году азербайджанские политологи заявили о росте террористических угроз в стране. Экстремисты в Азербайджане управляются серьезными центрами из-за рубежа, не испытывающими недостатка в финансах, отметил, в частности, Тофиг Тюркель.