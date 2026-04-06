Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время атаки БПЛА в Новороссийске получили ранения восемь человек, в том числе двое детей. Повреждены шесть многоквартирных домов и два частных дома.

Сегодня обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска, на базе школы №29 развернут пункт временного размещения, написал в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Он также сообщил, что обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в городе, в одном из случаев возникло возгорание, которое было потушено.

Чуть позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске в результате массированной атаки пострадали восемь человек. Двое из пострадавших - дети, которые проживают в частном доме, там же получил ранения взрослый. Еще трое пострадавших - жители многоквартирного дома. Два человека пострадали, находясь на трассе между селом Кабардинка и Новороссийск. Все доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Новороссийске в результате атаки повреждено шесть многоквартирных домов и два частных дома, обломки беспилотников найдены на территории несколько предприятий.

Ранее, как писал "Кавказский узел", атаке беспилотников Новороссийск подвергся утром 5 апреля.

24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.