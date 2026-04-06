Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Следственный комитет Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Поводом для возбуждения дела стала публикация в интернете, которая признана следователями возбуждением ненависти либо вражды.
По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2024 года разместил на канале в одном из мессенджеров публикацию, в которой содержались высказывания, возбуждающие ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку.
Дело будет расследоваться по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства , сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.
Действия подозреваемого выявлены сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавило силовое ведомство.
О какого рода публикации идет речь и в каком из мессенджеров была размещена следствие не уточнило. Также ведомство не указало о мере пресечения подозреваемому.
"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике оштрафовал на 10 тысяч рублей балкарского активиста Хадиса Тетуева, признав его публикации о черкесах разжиганием ненависти и вражды по национальному признаку.
