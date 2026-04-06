×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:33, 6 апреля 2026

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти

Следственный комитет. Фото: Следственный комитет России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Поводом для возбуждения дела стала публикация в интернете, которая признана следователями возбуждением ненависти либо вражды.

По версии следствия, подозреваемый  в ноябре 2024 года разместил на канале в одном из мессенджеров публикацию, в которой содержались высказывания, возбуждающие ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку.

Дело будет расследоваться по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства , сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

Действия подозреваемого выявлены сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавило силовое ведомство.

О какого рода публикации идет речь и в каком из мессенджеров была размещена следствие не уточнило. Также ведомство не указало о мере пресечения подозреваемому.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике оштрафовал на 10 тысяч рублей балкарского активиста Хадиса Тетуева, признав его публикации о черкесах разжиганием ненависти и вражды по национальному признаку. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
