Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти

Следственный комитет Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Поводом для возбуждения дела стала публикация в интернете, которая признана следователями возбуждением ненависти либо вражды.

По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2024 года разместил на канале в одном из мессенджеров публикацию, в которой содержались высказывания, возбуждающие ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку.

Дело будет расследоваться по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 1 , сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

Действия подозреваемого выявлены сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавило силовое ведомство.

О какого рода публикации идет речь и в каком из мессенджеров была размещена следствие не уточнило. Также ведомство не указало о мере пресечения подозреваемому.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике оштрафовал на 10 тысяч рублей балкарского активиста Хадиса Тетуева, признав его публикации о черкесах разжиганием ненависти и вражды по национальному признаку.