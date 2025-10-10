×

Кавказский узел

Лента новостей
22:26, 10 октября 2025

Балкарский активист оштрафован за разжигание ненависти к черкесам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике оштрафовал на 10 тысяч рублей балкарского активиста Хадиса Тетуева, признав его публикации о черкесах разжиганием ненависти и вражды по национальному признаку. 

Административное дело Хадиса Тетуева рассматривал Нальчикский городской суд. Активисту вменили статью о возбуждении ненависти и вражды

О результатах рассмотрения дела Тетуева сообщил сегодня правозащитный центр Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале. Суд назначил балкарскому активисту минимальное наказание, предусмотренной этой административной статьей - штраф в 10 тысяч рублей. 

Согласно данным картотеки Нальчикского горсуда, дело Тетуева было рассмотрено 24 сентября, а 9 октября активист опротестовал решения. Сам текст постановления сегодня был опубликован на сайте суда. 

Эксперты усмотрели негативные оценки и высказывания в адрес национальной группы “Черкесы” в интернет-публикациях Тетуева, озаглавленных как “Флаг экстремизма” и “Панчеркесизм и борьба за развал России”, следует из документа.

Эти материалы Тетуев публиковал под своим именем на портале “Проза.ру” в апреле и мае 2025 года; на сегодняшний день эти публикации не открываются по прямым ссылкам, так как “удалены автором”. Из других публикаций Тетуева со ссылками на удаленные статьи следует, что касались шествий, проведенных черкесскими активистами в Кабардино-Балкарии по случаю Дня черкесского флага (25 апреля) и в годовщину окончания Кавказской войны (21 мая). После траурного шествия в мае не менее восьми активистов были задержаны, суд назначил им административные аресты

Тетуев в суде спорил с этими выводами, утверждая, что эксперты “не обладают специальными познаниями”. Суд, тем не менее, признал его виновным, отметив, что экспертизы проводились “специалистами в исследуемой области”, а их выводы “являются объективным, аргументированными и обоснованными”, говорится в тексте постановления. 

"Кавказский узел" также писал, что в 2019 году суд обязал Хадиса Тетуева выплатить 50 тысяч рублей издателю и краеведу Виктору Котлярову за оскорбительную публикацию о книге последнего. Как установил эксперт, в посте о книге "Канжальская битва: взгляд сквозь столетия" Тетуев обвинял Котлярова, как ее автора, в том, что он "способствует созданию конфликтной ситуации в Кабардино-Балкарии".  Сам Тетуев - Хадис Тетуев - экономист и автор культурного проекта "Сто шагов к Кайсыну"; прежде чем заняться историческими и культурными темами, он проработал более 20 лет в налоговой службе. 

Автор: "Кавказский узел"

