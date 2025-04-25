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22:50, 25 апреля 2025

Активисты подчеркнули важность самоорганизации черкесов на фоне апатии властей

Шествие в Нальчике по случаю дня черкесского флага. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Мартина Кочесоко (признан иноагентом) от 25.04.25, https://t.me/Martin_Kochesoko/2623?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти не чинили препятствий активистам, которые провели автопробеги и шествия в Кабардино-Балкарии по случаю дня черкесского флага. Руководство республики недостаточно делает для просвещения по черкесскому вопросу и должно хотя бы не мешать инициативам снизу, указал Мартин Кочесоко*.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага. В преддверии этой даты представители властей на праздничных мероприятиях в детсадах и школах Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии познакомили детей с историей и значением черкесского флага.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в справке "Кавказского узла" "День черкесского флага".

Проживающий за рубежом черкесский активист Мартин Кочесоко* опубликовал сегодня в своем Telegram-канале видео посвященных дню черкесского флага акций. В частности, он сообщил, что в ряде городов были озвучены запреты на проведение шествий и пробегов в этот день.

"В праздновании Дня черкесского флага государство обязано участвовать, вкладывая все возможные ресурсы. Заранее — за месяц или хотя бы за пару недель — проводить конференции, организовывать культурно-образовательные мероприятия в школах и вузах, круглые научные столы, телепередачи, детские соревнования. Возможностей — множество. Но мы не видим такой активности со стороны государства. Более того — часто мешают даже тому, что хотят организовать сами люди", - написал он в своем Telegram-канале 24 апреля. 

Он обратился к руководству Кабардино-Балкарии. "Коков Казбек , вы черкес, вы говорите на языке своего народа, вы — его часть. Если не можете быть полезными — хотя бы не препятствуйте тем, кто хочет отметить День черкесского флага. Чтобы мы помнили его смысл, значение, историю. Чтобы соответствовали ему. Чтобы гордились им", - подчеркнул активист.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков к 22.30 мск не опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с днем черкесского флага. Информации о запрете неофициальных акций в это день в нем также не содержится.

Сегодня Кочесоко* опубликовал ряд видео из Кабардино-Балкарии, указав, что акции состоялись, несмотря на запреты властей.

В частности, как следует из видео, в Нальчике прошли шествие, приуроченное к праздничной дате,  в котором приняли несколько десятков человек, автопробег, на видео видны не менее шести машин с выставленными в окна черкесскими флагами, их сопровождали два автомобиля полиции.

На другом видео видны не менее 12 автомобилей. "Нальчик. Автопробег. Несмотря на запрет и дождь", - прокомментировал видео Кочесоко*.

Не менее 10 машин с черкесскими флагами видны на автопробеге в Нарткале, где, по данным активиста, власти также запретили подобную активность.

Еще на одном видео стоят несколько машин с черкесскими флагами, а активисты, стоя на площади у административного здания, размахивают флагами. 

Комментаторы указали, что помех в проведении автопробега не было.  "Никаких запретов для нас и не было", - сообщил пользователь Mom m.

"Тоже самое говорю, наоборот сопровождали с мигалкой и даже движение на перекрестках останавливали, чтобы нас пропустили", - добавил AliNogler78.

"Никто ничего не может нам запрещать на нашей земле, тем более молодёжь сейчас не будет слушать никого", - считает 01miilana.

"Это всегда так, пока не выходишь идёт нагнетание типа нужна разрешение, разрешили не разрешили и т.д. Потом, если выходишь и видят, что настроены решительно, тогда сами дают и сопровождение и  все аккуратно", - прокомментировал Кочесоко*.

Люди, вышедшие с национальным знаменем, сделали это по собственной инициативе - обязаловки здесь быть не может. Именно эта искренность и придает сегодняшней дате особую значимость

"Сегодня Нальчик тонул в зеленых тонах. С одной стороны, весенняя листва, наливающаяся сочными оттенками изобилия, с другой, черкесский флаг - видневшийся на каждом шагу. И не понятно, какой из двух разновидностей зелени было больше. Люди, вышедшие с национальным знаменем, сделали это по собственной инициативе - обязаловки здесь быть не может. Именно эта искренность и придает сегодняшней дате особую значимость. Пускай эти светлые чувства к собственной истории приумножаются из года в год", - написал сегодня автор Telegram-канала Bgiris gurbian.

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье.

Сообщество "Джэгу", которое анонсировало проведение акции на 25 апреля в Спа-отеле "Синдика" в Нальчике, сообщило 24 апреля в своем Telegram-канале, что мероприятие не состоится в связи "с обстоятельствами непреодолимой силы", подробности активисты не привели.

Адыге джегу (традиционный черкесский танец - прим. Кавказского узла") состоялся сегодня в доме молодежи в Нальчике. На видео, опубликованных в Telegram-канале "Черкесский ренессанс", участники акции, как в национальных костюмах, так и повседневной одежде, танцуют народные танцы.

Черкесский флаг символизирует для адыгов весь комплекс национальных культурных ценностей и дает надежду на будущее, рассказали ранее участники празднования Дня черкесского флага в Нальчике.

День черкесского флага консолидирует адыгов на юге России и за рубежом, но это заслуга общественных организаций, а не властей, указали и покинувшие Россию черкесские активисты.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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Автор: "Кавказский узел"

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