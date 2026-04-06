20:56, 6 апреля 2026

Волонтеры отчитались о сборе мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один мешок старого мазута, 110 мешков пальмового масла и 20 мешков штормового мусора удалось собрать волонтерам, которые просеивали песок на побережье Анапы и Темрюкского района. Роспотребнадзор заявил о готовности разрешить использование пляжей при определенных условиях.

Как писал "Кавказский узел", бронирование в Анапе идет довольно активными темпами в отелях "все включено", в которых пляжный отдых не является ключевым, но решение об открытии пляжей несомненно увеличит поток отдыхающих, считают туроператоры.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

О девятнадцатой вахте Кубанского казачьего центра "Баско", который занимался ликвидацией экологической катастрофы на побережье Анапы и Темрюкского района сообщил сегодня штаб "Дельфины" в Telegram-канале.

Волонтеры провели работы у поселка Волна Темрюкского района, на побережье Черного моря в районе Крымского моста, в поселке Анапа и Витязево. Как рассказали активисты, сейчас они работаем на два фронта. С одной стороны - "исторический" мазут и замазученный грунт, оставшиеся с декабря 2024 года. С другой - последствия недавних событий 15 февраля 2026 года: сбор разлившейся фракции пальмового масла.

Волонтеры штаба "Дельфины", которые занимаются очисткой побережья Керченского пролива от мазута, сообщили 27 февраля в своем телеграм-канале, что в районе Тузлы и поселка Волна произошли выбросы пальмового масла. По их словам, мазут на осмотренной территории есть, но немного, но "главная беда сейчас - пальмовое масло".

По итогам работы штаб "Дельфины" отчитался об одом мешке старого мазута, 110 мешках пальмового масла и 20 мешках штормового мусора. "К сожалению, море продолжает выносить печальные свидетельства катастрофы: обнаружены погибшие птицы и дельфин", - говорится в сообщении волонтеров.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека готова разрешить использование пляжей и прибрежных вод Анапы для купания при строгом соблюдении всех правил при работах по восстановлению уровней песка, сообщил "Коммерсант".

"Важно отметить, что в морской воде у побережья Анапы отклонений от санитарных норм не зафиксировано. Таким образом, при строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка, Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях. На протяжении всего туристического сезона будет проводиться плотный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей", - цитирует издание представителя Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Проведенные в марте исследования прибрежного песка показали, что даже при прогревании вредные вещества не выделяются.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

