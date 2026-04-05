×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:01, 5 апреля 2026

Туроператоры связали надежды на сезон в Анапе с открытием пляжей

Центральный пляж в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 02.04.26, https://t.me/makovozovy/57057

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бронирование в Анапе идет довольно активными темпами в отелях "все включено", в которых пляжный отдых не является ключевым, но решение об открытии пляжей несомненно увеличит поток отдыхающих, считают туроператоры.

Как писал "Кавказский узел", работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты. Экологи, однако, считают, что говорить о пригодности пляжей к приему туристов пока рано, так как еще не подняты затонувшие части танкеров с мазутом, а остаточные загрязнения остаются на песке. В Анапе на фоне заявлений властей о скором открытии пляжей отмечается рост бронирований мест в отелях, однако сами сотрудники туристической индустрии, как и местные жители, с осторожностью говорят о начале курортного сезона.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Представительница туристического бюро "Довиль", которое рекомендует к посещению пятизвёздочный отель в Анапе, назвала бронирование  активным.

"Сейчас открыли уже каменные пляжи. В ближайшее время, судя по тенденции, примут решения и по песчаным. Мы ожидаем. Но уже сейчас очень активное бронирование по Анапе. На майские пока ещё места остались", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Как только будут официальные данные, пляж будет полностью оборудован для гостей отеля

По ее словам, в прошлом году бронирование тоже было достаточно активным.

"В наших отелях все включено. Есть бассейны свои. Алкогольные и безалкогольные напитки, анимационная программа, спа, термальный комплекс. В этом году рассчитываем, что будет открыт песчаный пляж. Как только будут официальные данные, пляж будет полностью оборудован для гостей отеля. Это шезлонги, кабинки для переодевания, душ, туалет, бар на территории пляжа", - пояснила она.

Менеджер турагентства "Спутник8" сообщила, что бронирование на экскурсии по достопримечательностям Анапы идет активно.

"Экскурсии не связаны с пляжным отдыхом, не по пляжам проходят. Поэтому бронирование на экскурсии и в прошлом году, и в этом идёт ровно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На майские вообще свободные места есть, но бронирование  идет активно

Менеджер сети отелей "Южный Парус" сообщила, что они ожидают заключения администрации и Роспотребнадзора по началу купального сезона.

"Сейчас разрабатывают систему, чтобы засыпать пляжи чистым песком. Но на майские не стоит ожидать, что пляж будет как-то доступен. На майские вообще свободные места есть, но бронирование  идет активно", - сказала она.

Менеджер сообщила также, что в отелях имеются бассейны, поэтому в прошлом году туристы тоже ехали с охотой, несмотря на закрытые пляжи.

"Но все равно местные из Краснодарского края приезжали отдыхать. На самом деле в прошлом году уже и мы купались, и гости тоже некоторые купались. Единственное, что нам не разрешают из-за всей этой ситуации свое оборудование выставлять на пляж. А так, в принципе, уже в прошлом году за зиму все очистили, и уже вполне чисто. Галечные пляжи они первыми открылись. Но от Анапы они в 12 километрах в сторону Сочи. К 1 июня ждём решения, и тогда приток туристов ещё более увеличится", - считает она.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
