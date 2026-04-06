Спецдокладчики ООН выступили в защиту арестованной журналистки Ульвии Али

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три спецдокладчика ООН заявили о возможных нарушениях прав журналистки Ульвии Али и потребовали от властей Азербайджана разъяснений по поводу ее уголовного преследования и условий заключения.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Ульвия Али в Бакинском СИЗО-1 столкнулась с угрозами в адрес близких после того, как в соцсетях были опубликованы сгенерированные искусственным интеллектом аудиозаписи о фактах давления на нее в СИЗО и в ходе суда.

Ульвия Али (Гулиева) в январе 2025 года была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В мае того же года она была задержана и арестована уже в качестве обвиняемой. Она отвергла обвинение в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с Meydan TV. В изолятор Али доставили после избиения силовиками, там ее состояние сильно ухудшилось.

Три спецдокладчика ООН - спецдокладчик по вопросам насилия в отношении женщин Рим Альсалем, спецдокладчик по свободе выражения мнений Ирен Хан и спецдокладчик по независимости судей и адвокатов Маргарет Саттертуэйт - обратились к правительству Азербайджана в связи с уголовным преследованием Ульвии Али.

Они указали, что при задержании и обыске Али были допущены серьёзные процессуальные нарушения. Кроме того, журналистка заявила о применении к ней насилия и угроз, включая угрозу изнасилования, а также о принуждении к раскрытию паролей от электронных устройств, говорится в послании спецдокладчиков, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Спецдокладчики также указали на возможную фальсификацию времени задержания Али в материалах дела и поставили под сомнение законность предъявленных ей обвинений.

Обеспокоенность вызывает состояние здоровья журналистки

«Отдельную обеспокоенность вызывает состояние здоровья журналистки. Сообщается, что после задержания у неё ухудшилось самочувствие, однако в проведении необходимых медицинских обследований, включая МРТ, ей было отказано», - говорится в обращении.

Спецдокладчики ООН считают, что уголовное преследование может быть связано с профессиональной деятельностью Ульвии Али и реализацией ею права на свободу выражения мнения.

В документе говорится о возможных нарушениях ряда международных обязательств Азербайджана, включая положения Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Спецдокладчики ООН призвали азербайджанские власти обеспечить безопасность журналистки, предоставить ей доступ к эффективной медицинской помощи, а также провести независимое расследование заявлений о нарушениях.

Обращение было подготовлен еще 16 января 2026 года с условием его обнародования спустя 60 дней вместе с возможной реакцией правительства, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист из группы общественной поддержки Ульвии Али.

В правительстве Азербайджана в последние годы глухи к призывам международных организаций

«Обращение было опубликовано 4 апреля. Судя по тому, что на сайте ООН отсутствует реакция властей Азербайджана, ее не последовало. Вообще в правительстве Азербайджана в последние годы глухи к призывам международных организаций. К сожалению, за прошедшие два месяца ничего позитивного в деле Ульвии Али не произошло. Она по-прежнему лишена доступа к эффективной медицинской помощи, ей не созданы условия для обследования в специализированной гражданской клинике. Более того, на нее оказывалось давление в СИЗО», - сказал юрист на условиях анонимности.

Напомним, дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 .

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья – Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.