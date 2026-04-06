12:57, 6 апреля 2026

Спецдокладчики ООН выступили в защиту арестованной журналистки Ульвии Али

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три спецдокладчика ООН заявили о возможных нарушениях прав журналистки Ульвии Али и потребовали от властей Азербайджана разъяснений по поводу ее уголовного преследования и условий заключения.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Ульвия Али в Бакинском СИЗО-1 столкнулась с угрозами в адрес близких после того, как в соцсетях были опубликованы сгенерированные искусственным интеллектом аудиозаписи о фактах давления на нее в СИЗО и в ходе суда.

Ульвия Али (Гулиева) в январе 2025 года была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В мае того же года она была задержана и арестована уже в качестве обвиняемой. Она отвергла обвинение в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с Meydan TV. В изолятор Али доставили после избиения силовиками, там ее состояние сильно ухудшилось

Ульвия Али. Фото предоставлено Ульвией Али
09:54 04.02.2026
Арестованная журналистка Ульвия Али удостоена международной награды
Международная организация Free Press Unlimited присудила арестованной в Баку журналистке Ульвии Али премию "Награда свободной прессы" в номинации "Самый стойкий журналист".

Три спецдокладчика ООН - спецдокладчик по вопросам насилия в отношении женщин Рим Альсалем, спецдокладчик по свободе выражения мнений Ирен Хан и спецдокладчик по независимости судей и адвокатов Маргарет Саттертуэйт - обратились к правительству Азербайджана в связи с уголовным преследованием Ульвии Али.

Они указали, что при задержании и обыске Али были допущены серьёзные процессуальные нарушения. Кроме того, журналистка заявила о применении к ней насилия и угроз, включая угрозу изнасилования, а также о принуждении к раскрытию паролей от электронных устройств, говорится в послании спецдокладчиков, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Спецдокладчики также указали на возможную фальсификацию времени задержания Али в материалах дела и поставили под сомнение законность предъявленных ей обвинений.

Обеспокоенность вызывает состояние здоровья журналистки

«Отдельную обеспокоенность вызывает состояние здоровья журналистки. Сообщается, что после задержания у неё ухудшилось самочувствие, однако в проведении необходимых медицинских обследований, включая МРТ, ей было отказано», - говорится в обращении.

Спецдокладчики ООН считают, что уголовное преследование может быть связано с профессиональной деятельностью Ульвии Али и реализацией ею права на свободу выражения мнения.

В документе говорится о возможных нарушениях ряда международных обязательств Азербайджана, включая положения Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Спецдокладчики ООН призвали азербайджанские власти обеспечить безопасность журналистки, предоставить ей доступ к эффективной медицинской помощи, а также провести независимое расследование заявлений о нарушениях.

Обращение было подготовлен еще 16 января 2026 года с условием его обнародования спустя 60 дней вместе с возможной реакцией правительства, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист из группы общественной поддержки Ульвии Али.

В правительстве Азербайджана в последние годы глухи к призывам международных организаций

«Обращение было опубликовано 4 апреля. Судя по тому, что на сайте ООН отсутствует реакция властей Азербайджана, ее не последовало. Вообще в правительстве Азербайджана в последние годы глухи к призывам международных организаций. К сожалению, за прошедшие два месяца ничего позитивного в деле Ульвии Али не произошло. Она по-прежнему лишена доступа к эффективной медицинской помощи, ей не созданы условия для обследования в специализированной гражданской клинике. Более того, на нее оказывалось давление в СИЗО», - сказал юрист на условиях анонимности.

Напомним, дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям .

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья – Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
