Еврейские общины юга России отказались от медийности в праздновании Песаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иудеи в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах отмечают Песах праздничными трапезами и благотворительными акциями в общинном кругу. В Краснодаре и Ставрополе седеры привлекли новых участников общин, а в Махачкале празднование отложено из-за наводнения и проблем с помещением.

Песах (Еврейская Пасха) считается одним из самых важных праздников иудаизма. Он отмечается еврейским народом в честь Исхода евреев из египетского рабства, которое длилось несколько веков. В 2026 году Песах отмечается с 1 по 9 апреля, сообщается в справочном материале "Кавказского узла" "Песах на юге России и Северном Кавказе".

Представители еврейских общин юга России отметили начало восьмидневного праздника Песах, проведя первые седеры (ритуальные трапезы). В Волгограде праздничные общинные ужины проходили во дворе синагоги, сообщила глава городской еврейской общины Яэль Иоффе.

"Все молитвы прошли в миньяне (необходимое количество молящихся евреев, - прим. "Кавказского узла"), несмотря на рабочие дни. Участвовало от 45 до 60 членов общины", - сказала она корреспонденту “"Кавказского узла".

Участница волгоградской еврейской общины Мила Ганина рассказала, что для молитв члены ее семьи приходят в синагогу, тогда как домашнее празднование Песаха проходит скорее неформально.

"Мама за месяц до Песаха провела в квартире генеральную уборку, мы два дня наводили повсюду блеск. Ну, понятно, что избавились от хамца (квасных продуктов, - прим. "Кавказского узла"), но вот молитвы дома не читали, мы пришли для этого на седер в синагогу. Тут раввин и знающие члены общины прочли все нужные молитвы и Агаду (притчи и легенды об исходе из Египта, - прим. "Кавказского узла"). Вспоминали с семьей на праздничном ужине нашего прадедушку, который имел награду за оборону Москвы. Его давно уже с нами нет, я его живым не видела", - рассказала девушка.

Еврейские общины в Краснодаре и Ставрополе пополнились новыми людьми

Представитель краснодарской еврейской общины Мордехай Фасс рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что желающих поучаствовать в седере оказалось заметно больше, чем в прошлые годы. "В седере участвовало 150 человек, а записалось в два раза больше, 300 человек. Мы просто не смогли принять всех из-за ограниченности помещения", - сообщил он.

Мордехай отметил, что еврейская община Краснодара ни разу не прибегала к помощи объявлений в нееврейских медиа, используя для анонса лишь внутреннюю рассылку для членов общины.

В других городах Кубани ритуальные трапезы не привлекли новых участников. В городе Горячий Ключ седер не состоялся, поскольку "не удалось собрать народ", сообщил председатель местной общины Лев Шнейдерман. "Мы провели праздник в форме раздачи продуктовых наборов", - отметил он.

Руководитель еврейской общины Темрюка Галина Данильченко рассказала, что на седерах присутствовали все члены немногочисленной общины. "Нас мало, 15 человек, из них трое лежачих. Остальные все присутствовали", - отметила она.

В Майкопе (Адыгея) на седер собрались 30 человек. "Могли бы позвать больше, но помещение не вмещало", - рассказал представитель местной еврейской общины.

В Моздоке (Северная Осетия) седеры организовали в офисе местной общины. По оценке главы общины Татьяны Назаровой, они прошли "как всегда хорошо". "Пришли все члены общины, которые могут ходить. А стариков мы поздравили на дому, раздав продуктовые наборы", - отметила она.

Глава еврейской общины Ставрополя Геннадий Давыдов тоже отметил приток новых людей, в первую очередь молодежи. "Молодые люди стали проявлять больше интереса к своим корням", - заявил он, добавив, что первые седеры прошли "весело и дружно".

При этом он заметил, что община не анонсировала седеры, поскольку не видит необходимости давать объявления. "Нормальные евреи и так знают, что и когда должно произойти", - заключил он.

Председатель еврейской общины Кисловодска Татьяна Якубовская, в свою очередь, сообщила, что празднования прошли "как обычно", и пришли "все кто мог". Таким же образом описала седеры в Кизляре (Дагестан) руководитель местной еврейской общины Елена Маркова.

Седеры в Махачкале отложены

В Махачкале седеры еще не проводились, но в ближайшие дни планируются, сообщил председатель Совета иудейских общин Дагестана, глава еврейской общины Махачкалы Валерий Дибияев. "Были затопления, поэтому не до этого было. У нас был выбор - либо тонуть в этой воде, или не проводить седер", - отметил он.

На первом махачкалинском седере, который запланирован на 7 апреля, ожидаются, по словам Дибияева, ориентировочно 50-60 человек.

"Могло бы быть больше, но у нас маленькое помещение, и мы просто не сможем вместить всех. Проблема в том, что ремонт синагоги стоит уже полтора года: его начали, но теперь непонятно, когда он сдвинется. Честно сказать, устал я от этого", - признался он.

В конце января, когда еврейские общины отмечали день памяти жертв Холокоста, Дибияев указывал, что проблемы с помещением создали для махачкалинских иудеев неопределенность с тем, как планировать празднование Песаха. Он также отметил, что основным спонсором реставрации синагоги был госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, а после его ареста все остановилось.

"Пока что из пяти этажей и цокольного этажа мы можем использовать только цокольный, где невозможная сырость", - отмечал он.

Отсутствие анонсов стало одной из мер безопасности

Представители практически всех общин, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла", отметили, что не афишировали седеры по тем или иным соображениям. Часть из них убеждена, что в анонсах в принципе нет необходимости: так, по словам Татьяны Якубовской все заинтересованные люди об этом мероприятии "и так знают". Елена Маркова отметила, что сведения о седере распространялись между членами общины. "Нам так удобно", - пояснила она.

В некоторых случаях отказу от публичных объявлений послужили соображения рисков. Так, Галина Данильченко отметила, что не афишировала седер "из-за сложной ситуации".

Татьяна Назарова, в свою очередь, сообщила, что после 7 октября 2023 года ей неоднократно звонил с угрозами местный житель, который "сейчас уже осужден", но риск провокаций со стороны других людей сохраняется. "Мы рядом с Дагестаном, Моздок - город сильно мусульманский. Даже в полиции нас предупреждали: "Не рискуйте", - пояснила она.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

В Волгограде руководство еврейской общины заранее согласовало график праздничных мероприятий с городской полицией. По словам Яэль Иоффе, профилактические меры позволили провести седеры без провокаций и правонарушений.

"Все прошло в штатном режиме. Я общалась с представителями правоохранителей, мы составили график на все дни праздника с разной степенью охраны. Когда у нас были седеры, у нас постоянно стоял пост полицейских, а так, имеется мобильный пост - периодически полицейские заезжают. Они позитивно и правильно реагируют на наши запросы, заинтересованы в профилактике правонарушений, - сказала Яэль.

Преступления на почве антисемитизма в Волгоградской области редки, хотя его проявления встречаются на бытовом уровне, указали ранее члены еврейской общины. Они отметили при этом, что местные иудеи стараются не афишировать свою религиозность. "Кавказский узел" писал о том, что суд в Волгограде приговорил к двум с половиной годам колонии уроженца Дагестана Гасана Абукова, который напал на улице на иудея и избил его. Нападение случилось в июле 2024 года. Государственный обвинитель обжаловала приговор, требуя назначить Абукову четыре года строгого режима, однако Волгоградский облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил срок наказания без изменения.

Студентка Мила Ганина не сталкивалась с проявлениями антисемитизма ни в быту, ни в вузе, где она учится, но ее подруга Елена отметила, что недавно ей нагрубили студенты из Палестины.

"Но там явного антисемитизма вроде не было, просто грубо себя вели. Не знаю, стоит ли это с какой-то националистической ненавистью связывать", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".