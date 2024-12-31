Реконструкция пострадавшей при нападении боевиков синагоги началась в Дербенте

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Специалисты приступили к восстановлению синагоги в Дербенте, которая была повреждена при нападении боевиков в июне текущего года, уже ведется ремонт кровли.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале. Погибли 20 человек, 46 пострадали. Нападение на синагогу стало для иудеев Махачкалы абсолютной неожиданностью, заявил председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев. В Федерации еврейских общин сообщили, что при пожаре в синагоге в Дербенте уничтожены свитки Торы, а Российский еврейский конгресс заявил о планах оказать помощь в восстановлении синагог.

В Дербенте началась реконструкция синагоги, которая пострадала после нападения боевиков в июне текущего года, пишет 30 декабря телеграм-канал "Дагестан 24".

Уже проведена очистка помещений, монтируется кровля, в скором времени начнутся работы по усилению монолитных конструкций. Также разработан дизайн-проект обновленное синагоги, сообщил глава Дербента Ахмед Кулиев в своем телеграм-канале.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что атаки боевиков можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков.

Атаки произошли из-за просчетов властей, уделяющих недостаточно внимания противодействию терроризму, заявил в июле и генпрокурор Игорь Краснов.

24 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Магомед Омаров, чьи двое сыновей и племянник участвовали в нападении боевиков, освобожден от должности главы Сергокалинского района. 25 июня Меликов анонсировал проверку личных дел чиновников и депутатов.

Нападения в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике более чем за год. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

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