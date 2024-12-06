Защита заявила о фальсификации улик по делу о нападениях в Дербенте и Махачкале

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Однофамильцы Заур и Халид Магомедовы, обвиняемые в снабжении оружием участников атаки на храм и синагоги в Дербенте и Махачкале, заявили об избиениях и подброшенном оружии. Заур Магомедов утверждает, что в ходе пыток током силовики вынудили его оставить отпечатки пальцев на гранате.

"Кавказский узел", по версии следствия, в группировку, совершившую нападения на синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале, входило 11 человек. Из них не менее пяти были убиты в ходе отражения террористической атаки, еще один, Магомед Кадиров, отказался участвовать в нападении и был арестован. Пять человек - однофамильцы по фамилии Магомедовы, в том числе Заур, Халид и Магомед, по версии следствия обеспечили нападавших оружием.

28 ноября суд продлили меру пресечения в виде ареста в отношении Халида Магомедова в рамках дела о нападения на синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

«На суде он выглядел как здоровый человек. Жалоб не было. Настроение у него было нормальное. Он все еще настаивает на том, что он не виновен, обвинения в свой адрес не принимает. Следствие просило продления ареста на три месяца, чтобы продолжить следственные действия, проведение экспертиз. Вопрос о его вине не обсуждался", - сказал «Кавказскому узлу» адвокат Халида Магомедова Игорь Дюкин.

По его словам, в материалах уголовного дела нет видеозаписи с присягой на верность Осману Омарову. "В материалах дела нет такого видео. Сам Халид настаивает на том, что оружие ему подбросили. На данном этапе нам приходится основываться на его показаниях, где он вину не признает и настаивает на том, что оружие ему не принадлежит", - заявил Дюкин.

Задержание Халида 26 июня московскими силовиками создает ему серьезное алиби. "С 30 апреля 2024 года он был в Москве, работал асфальтоукладчиком. С указанного времени он никуда не выезжал. 26 июня он был в городе Видное Московской области, где и был задержан сотрудниками полиции, потом его передали. Он был официально трудоустроен, существует табель учета рабочего времени, ему платили зарплату и так далее. С этой точки зрения он не мог находиться в Дагестане 23 июня и совершать какие-то противозаконные действия. Это задержание фактически дает ему алиби. С 30 апреля по 26 июня он был в Москве и работал там. То есть он не мог 23 июня совершать противоправные действия в Дагестане. Кроме этого никто из потерпевших не указывает на Халида в своих показаниях», - отметил он.

Адвокат также добавил, что по факту избиения Халида Магомедова была подана жалоба другим его адвокатом, но «результатов пока нет».

В отношении еще одного фигуранта по этому делу Заура Магомедова, также принято решение о продлении ареста. "28 ноября продлили арест на три месяца – до 2 марта. Следствие объясняло необходимость продления тем, что необходимо провести 165 экспертиз, но более 100 экспертиз уже проведено и результаты ни одной из этих экспертиз не приведены в представленных материалах на продление. Полностью отсутствует доказательная база. Они почему-то объединили его дело с основным делом, обвиняют в совершении преступления группу лиц, но мой подзащитный, например, впервые увидел других обвиняемых Магомеда Магомедова и Халида Магомедова в день суда. До этого он в жизни никогда не видел их. Они однофамильцы, но не имеют отношения друг к другу. Как можно обвинять их в совершении преступления в составе группы, если они друг друга не знали. Это абсурд», - сказал его адвокат Магомед Мусаев «Кавказскому узлу».

Адвокату Заура Магомедова удалось получить доказательства применения насилия в отношении подзащитного.

"После того, как его похитили, его пытали током. И в журнале <учета телесных повреждений >зафиксированы его телесные повреждения в результате избиения и пыток. Мы представили суду информацию о записях в журнале, но суд не обратил внимания. Его не только избивали, но и одевали пакет на голову, глаза скотчем заклеили, руки и ноги закрепили строительными хомутами и били током. Кроме этого <приезжие силовики> пытались совершить действия иного характера, но дагестанские силовики не позволили этого, поскольку менталитет другой. Он неоднократно терял сознание, получил микроинсульт, звали врача. Все это зафиксировано в ИВС. Мы пытаемся выяснить личность врача, который откачал его после микроинсульта», - сообщил адвокат.

Именно в результате таких действий силовики получили фальшивые доказательства в виде отпечатков пальцев Магомедова на гранате, которую, по словам адвоката, ему подбросили.

"Ему сунули гранату в руки, сказали, угадай, что это такое. Он сначала подумал, что это какое-то устройство, чтобы снова бить током, но ему сказали, что нет, он ошибается, и что это граната. Потом эта граната оказалась у него дома. Вот как строится обвинение. Кроме этого, когда в суде обсуждался вопрос о продлении меры пресечения, в материалах была отрицательная характеристика с места жительства Заура по адресу на улице Лаптиева. Характеристика эта выдана старшим лейтенантом, участковым. Но проблема в том, что Заур там жил с 2000-2008 год, потом он переехал и больше там не жил. Но участковый дал отрицательную характеристику, не зная Заура. Все это не выдерживает никакой критики", - рассказал он.

Адвокат уже обжаловал решение о продлении меры пресечения и ждет назначения даты рассмотрения.

Мусаев также добавил, что Заур испытывает проблемы с сердцем. "29 ноября я был у него в СИЗО-5 в Москве. У него есть жалобы на состояние здоровья, на сердце. Проблемы начались именно после пыток током. На условия содержания жалоб нет", - отметил он.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев не знает, была ли проведена проверкой прокуратурой на основании заключения по итогам визита в СИЗО.

"Мной было составлено заключение по результатам посещения. Тогда Заур мне рассказал свою версию того, как все произошло. Я указал в заключении, что, по словам Заура, его пытали, гранату ему подбросили. И этот факт, по моему мнению, должен был быть проверен прокуратурой. Но я не знаю, была ли проведена какая-то проверка», - сказал он «Кавказскому узлу».

Родные не видели ЗаУра после его перевода в Москву. "Я его видела на суде в Дагестане, потом уже, когда перевели в Москву, не видела. Суд в Москве практически в закрытом режиме, никого не пускают. Заур пишет электронные письма жене, особо ничего не рассказывает, о проблемах не говорит, чтобы не переживали", - рассказала «Кавказскому узлу» его мать Разият.

По ее словам, семья за это время не сталкивалась с какими-то фактами давления.

«Давления на нас никто не оказывал. Пристального внимания силовиков к нам тоже вроде не было. Может и было, но мы не замечали», - отметила она.

Напомним, согласно версии следствия шесть участников группировки с мая по первую половину июня активно готовились к нападениям. Они обучались стрельбе, изготовили бутылки с "коктейлями Молотова", хранили оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Пятеро подельников – однофамильцы Магомедовы, которые не приходились друг другу родственниками – в квартире одного из них в Махачкале силовики обнаружили противотанковый гранатомет, автомат Калашникова с патронами, три гранаты, взрыватель и взрывчатку.

У другого обвиняемого, Магомеда Магомедова, в селе Сергокала силовики нашли гранату, 42 патрона, самодельную бомбу. У его односельчанина Халида Магомедова – пистолет Макарова, гранату, 24 патрона для пистолета и 13 – для автомата. У махачкалинца Заура был найден травматический пистолет, более 250 патронов для различного вида оружия, граната, оптический прицел, два глушителя и шесть магазинов к автоматам.

2 июля все трое были арестованы. Им вменили подготовку теракта, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатки. По данным источника, никто из них вину не признает, все трое заявляют, что оружие, боеприпасы и взрывчатку им подбросили, сообщил 1 декабря "Коммерсант".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб ранее заявили, что атаки боевиков можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков.

Атаки произошли из-за просчетов властей, уделяющих недостаточно внимания противодействию терроризму, заявил в июле и генпрокурор Игорь Краснов.

24 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Магомед Омаров, чьи двое сыновей и племянник участвовали в нападении боевиков, освобожден от должности главы Сергокалинского района. 25 июня Меликов анонсировал проверку личных дел чиновников и депутатов.

Нападения в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике более чем за год. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

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