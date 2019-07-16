16 июля 2019, 17:42

Верховный суд Ингушетии отказался освободить тетю избитой девочки

Апелляция адвокатов жительницы Сунжи, которая обвиняется в систематическом избиении живущей с ней племянницы, была отклонена Верховным судом. Арестованная останется под стражей.

Как ранее писал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее и сохранили ей левую руку. Позднее ребенка транспортировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 11 июля врачи рассказали, что самочувствие и аппетит ребенка улучшились, однако изменений в состоянии ее травмированных рук пока нет, и вопрос об ампутации правой руки остается открытым. 14 июля лечащий врач ребенка заявил, что кровоснабжение правой руки улучшилось, но прогнозы делать рано.

Девочка была передана под опеку в семью тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью, сообщило управление Следкома по Ингушетии. Арестованная женщина виновной себя не признает. Мать девочки утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.

Верховный суд Республики Ингушетия сегодня рассмотрел материал досудебного производства в отношении тети пострадавшей девочки и оставил в силе постановление Магасского районного суда от 6 июля, согласно которому обвиняемая будет находиться под стражей два месяца, говорится в размещенном на сайте суда решении.

"Суд не усмотрел каких-либо нарушений в применении норм уголовного процессуального законодательства, влекущих отмену или изменение данного постановления", - цитирует сегодня представителя Верховного суда Ингушетии ТАСС.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что в определении дальнейшей судьбы ингушской девочки существуют определенные сложности в правовом отношении "при живой матери и живом отце".

В свою очередь уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева рассказывала, что искалеченную девочку хотят взять к себе в семью люди из разных регионов России и зарубежных стран.

Примечание:

"Правозащитницы назвали прецедентом решение ЕСПЧ по делу жертвы изнасилования в Дагестане", "Срыв аниме-фестиваля в Махачкале спровоцировал дискуссию о правах человека", "Источник сообщил об убийстве по мотивам кровной мести в Ингушетии".

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