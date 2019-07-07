Участники акции в Ереване призвали освободить сестер Хачатурян

07 июля 2019, 01:27

Шествие в поддержку сестер Хачатурян, состоявшееся в центре Ереване, объединило противников домашнего насилия, заявила правозащитница Заруи Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня в Ереване перед российским посольством прошла акция в поддержку сестер Хачатурян. В ходе акции несколько десятков активистов скандировали на армянском и русском языках: "Свободу!". В руках они держали постеры с изображением сестер Хачатурян с хештегом #FreeKhachaturyanSisters. Акции солидарности прошли также в Барселоне, Бонне, Брюсселе, Берлине, Варшаве, Нью-Йорке, Хельсинки, Мюнхене, Ванкувере, Валенсии, Харькове и Санкт-Петербурге. Акция в поддержку сестер в Риге завершилась задержанием одного из двух пикетчиков.

Сестры Хачатурян из Москвы были задержаны в возрасте 17, 18 и 19 лет по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляют, что действия сестер были вызваны насилием со стороны отца, сообщил "Дождь" 22 июня. По мнению защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми", сообщило "Эхо Москвы".

Марш в поддержку сестер Хачатурян, прошедший 6 июля в Ереване, был организован через социальную сеть Facebook. Шествие посетили 183 человека, еще у 596 пользователей мероприятие вызвало интерес, указано на странице "Марш людей в поддержку сестёр Хачатурян в Ереване".

Прямая трансляция шествия велась на странице в Facebook коалиции "Против насилия над женщинами", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Шествие в поддержку сестер Хачатурян стартовало с площади Свободы. Многие участники были в майках "Я/МЫ сестры Хачатурян". В руках активисты несли плакаты с надписью "Свободу сестрам Хачатурян!" и "Нет насилию!". Они скандировали "Нет насилию на улице и в доме!" и "Свободу сестрам!".

Участники акции прошлись по Северному проспекту к Площади Республики. Шествие завершилось у кинотеатра "Москва" на площади Шарля Азнавура в центре Еревана.

Акция вызвала интерес у горожан, заявила правозащитница Заруи Ованнисян. По ее оценкам, в шествии приняли участие свыше 200 человек.

"Прохожие проявляли солидарность, некоторые присоединялись. Самое главное, что в акции приняли участие и правозащитники, и представители шоу-бизнеса, молодежь и старшее поколение. Борьба против насилия объединила очень разных людей", - сказала она "Кавказскому узлу".

Напомним, участники одиночных пикетов, которые прошли в Ростове-на-Дону 23 июня, протестовали против фабрикации уголовных дел, а также выступили в поддержку сестер Хачатурян.