Армянские правозащитники и деятели культуры поддержали сестер Хачатурян

25 июня 2019, 07:05

Армянские активисты присоединились к международной акции солидарности в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве родного отца. В защиту сестер высказались рок-музыкант Серж Танкян и писательница Нарине Абгарян. Общественность не должна оставаться безразличной к проявлениям семейного насилия, заявили участники акции в Ереване.

Сестры Хачатурян из Москвы были задержаны в возрасте 17, 18 и 19 лет по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляют, что действия сестер были вызваны насилием со стороны отца, написал "Дождь" 22 июня. По мнению защиты "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми", передает "Эхо Москвы".

Перед российским посольством в Ереване 24 июня прошла акция в поддержку сестер Хачатурян. Акции солидарности прошли также в Барселоне, Бонне, Брюсселе, Берлине, Варшаве, Нью-Йорке, Хельсинки, Мюнхене, Ванкувере, Валенсии, Харькове и Санкт-Петербурге. Акция в поддержку сестер в Риге завершилась задержанием одного из двух пикетчиков, передает корреспондент "Кавказского узла".

Во ходе акции несколько десятков активистов скандировали на армянском и русском языках "Свободу!". В руках они держали постеры с изображением сестер Хачатурян с хештегом #FreeKhachaturyanSisters, а также плакаты с надписями "Мы - сестры Хачатурян. Свободу сестрам Хачатурян", "Женщины отказываются умирать", "8-20 лет за безнаказанность и бездействие государства!?".

Общественность не должна оставаться безразличной к проявлениям семейного насилия, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц. По ее мнению, именно равнодушие становится причиной больших трагедий.

"Девочки должны знать, что у них есть поддержка. Они на протяжении нескольких лет подвергались насилию, в том числе, судя по разговорам, и сексуального характера. Этой трагедии можно было бы избежать, если бы государство вовремя пресекло семейное насилие", - считает Карапетянц.

При этом Карапетянц отметила, что сестры должны понести наказание, но оно должно быть соразмерным. "Нельзя создавать прецедент. Но в деле сестер Хачатурян надо учесть все детали. Девочки подвергались насилию. Возможно, это будет условный срок, или им переквалифицируют обвинение. Но для этого нужна принципиальная позиция общества", - подчеркнула она.

Действия сестер исходили из соображений самообороны, заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Заруи Ованнисян.

Российские органы не предприняли мер для предотвращения трагедии, считает она. "Девочки не ходили в школу, так как отец им запрещал. Знали ли в школе о проблемах в этой семье? Конечно, знали! Отец выгнал мать девочек, которая обратилась в полицию, но и силовики ничего не предприняли. Все знали, но ничего не сделали. Поэтому, обвинив сестер в умышленном убийстве, система пытается снять с себя ответственность", - полагает Ованнисян.

Чтобы добиться справедливости необходима консолидация общества, как это было в деле журналиста "Медузы", подчеркнула она. "Итог дела зависит от реакции общества. Понятно, что в России очень жесткий закон на проведение митингов и собраний, поэтому тех, кто выходит на пикет в поддержку, мало. Но для восстановления справедливости нужна реакция, какая была на арест Голунова", - пояснила Ованнисян, добавив, что акции в поддержку сестер Хачатурян будут носить продолжительный характер.

В Объединении армян России (ОАР) корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что не планируют проводить акций в поддержку сестер Хачатурян.

"Свою солидарность с правозащитниками ОАР неоднократно выражало на всех публичных площадках. Мы считаем сестер жертвами насилия, в том числе сексуального характера, со стороны их отца. Необходима длительная реабилитация, что невозможно в заключении", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель ОАР Мушег Саакян.

Младшую из сестер необходимо освободить от уголовной ответственности, так как в момент совершения преступления она была в невменяемом состоянии, а наказание для ее старших сестер должно быть гуманным, добавил он.

Петиция на сайте Change.org с требованием оправдать сестер Хачатурян на 06.00 мск 25 июня собрала 168 332 подписи.

"Отец систематически унижал, оскорблял, избивал и запугивал дочерей. Девушки жили в невыносимой атмосфере непредсказуемости и постоянном страхе за свою жизнь. В контексте всего вышеперечисленного, нужно говорить об аффекте, причем накопленном аффекте...", - написано в петиции.

В защиту сестер Хачатурян высказался лидер группы System of a Down, звезда мирового рока Серж Танкян.

"Трагедия выявила неспособность российской судебной системы реагировать на семейное насилие. В этом деле жертва не только убитый. Это пример того, что безнаказанность может привести к мести. Суд должен проявить снисходительность к девочкам", - написал он 21 июня на своей странице в Facebook.

Публикация рок-музыканта на 06.00 мск 25 июня набрала свыше 2600 отметок "Нравится", 487 пользователей поделились ею, еще 285 оставили к ней комментарий.

"Если в законодательстве нет вменяемой статьи о защите от семейного насилия, ее в спешном порядке нужно доработать и ввести, а эта неслыханная по своей жестокости и несправедливости история должна стать судебным прецедентом", - написала 17 июня на своей странице в Facebook российская писательница Нарине Абгарян. Ее публикация на 06.00 мск 25 июня набрала свыше 3600 отметок "Нравится", 804 пользователя поделились ею, еще 689 прокомментировали ее.

Как ранее писал "Кавказский узел", 23 июня шестеро активистов провели серию пикетов в Волгограде, на которых они поддержали сестер Хачатурян, а также выступили против запрета авиасообщения между Россией и Грузией и в поддержку журналиста Ивана Голунова.