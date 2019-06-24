Активистка подверглась нападению во время пикета в Волгограде

24 июня 2019, 02:27

Шестеро активистов провели серию пикетов в Волгограде против запрета авиасообщений между Россией и Грузией и в поддержку журналиста Ивана Голунова. Двое мужчин напали на одну из участниц пикета Галину Тихенко, один из них задержан.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля. За счет снижения турпотока из России грузинский туристический рынок может потерять около 250-300 миллионов долларов, полагают представители общественных организаций.

Утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. По данным Центра неотложной помощи и координации на 23 июня, на стационарном лечении в Тбилиси остаются 28 пострадавших. За акцией последовала отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

23 июня с 16.00 до 18.20 по местному времени (15.00 - 17.20 мск) в центре Волгограда, на проспекте им. Ленина шестеро активистов провели одиночные пикеты, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Тамара Гродникова вышла на пикет с п лакатом «Не решайте за меня, где мне отдыхать и на каком транспорте туда добираться. Захочу – полечу… Россия-Грузия. Нам нужны добрососедские отношения». Кроме того, у нее были еще два плаката против фальсификаций в деле журналиста Ивана Голунова и со словами поддержки сестрам Хачатурян.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него решено закрыть. Сестры Хачатурян из Москвы были задержаны по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года в возрасте 17, 18 и 19 лет. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляют, что их действия были вызваны насилием со стороны отца, написал "Дождь" 22 июня. Защита считает, что "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми", передает "Эхо Москвы".

«Последние события в Грузии, конечно, огорчают. Относительно запрета перелета Россия-Грузия - это абсолютно неправильно, когда руководство страны навязывает свои решения... Было бы вполне достаточно, если бы руководство России просто выразило свое отношение к событиям в Грузии, а не вводила против этой страны санкции», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Тамара Гродникова.

В ста метрах от Гродниковой стоял активист Владимир Тельпук с плакатом «Руки прочь от Грузии». Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что его позиция в отношении Грузии за последние 20 лет не менялась.

«Россия грубо вмешивается в дела этой страны. Наши добрососедские отношения, налаженные за 300 лет, из-за позиции нашего руководства свелись к нулю. Это возмутительно», - заявил Тельпук.

У остановки общественного транспорта с плакатом «Самозащита – не преступление» стояла активистка Наталья Дорожнова.

«Я выступаю в защиту сестер Хачатурян. Они имели право на самозащиту... Их не за что судить. Надо прекратить судебное преследование девушек», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Недалеко от Дорожновой с прохожими дискутировала пенсионерка из Волжского, активистка Галина Тихенко. Около нее были установлены плакаты: «Власть без правосудия – шайка бандитов», «Виновные сажают невиновных», а также плакаты против центральной власти.

«Подходят прохожие, задают вопросы. Многие поддерживают», - сказала Тихенко корреспонденту "Кавказского узла".

К ней подошли иностранные студентки из Эквадора, которые учатся в Волгоградском медицинском университете. Они поинтересовались значением написанных на плакатах лозунгов и попросили у активистки сфотографировать ее с плакатами.

«Мы не хорошо знаем (смысл требований), поэтому спросили», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Даниэла.

Другая студентка Алихандра Ариас сказала, что, по ее наблюдениям, из-за действий властей в России людям живется не очень хорошо.

«Мы это видим в нашем университете, видим, когда посещаем волгоградские больницы. Когда мы были на родине, мы не знали, как плохо живется россиянам», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Обе девушки признались, что ничего не знают про конфликт России и Грузии.

«Непонятны мне действия российский властей в отношении Грузии», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Волгограда Евгений, который поддержал требования Гродниковой.

Индивидуальный предприниматель из Калмыкии Андрей Иванов поддержал претензии участников пикетов к центральным властям.

«А заявления, что сестры Хачатурян невинны – смешны... Они по любому должны пройти через суд. Есть закон – превышение дозволенной обороны», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Примерно в 18.00 по местному времени (17.00 мск) к Галине Тихенко подошли двое мужчин. Они вступили с ней в перепалку, стали оскорблять и вырывать из ее рук плакат, а другие плакаты сбивали ногами.

На помощь к пикетчице подбежал активист Анатолий Болтыхов, который попытался задержать нападавших и позвонил в полицию. Через пять минут подъехали полицейские. Вместе с Тихенко и Болтыховым нападавшие уехали в отделение Центрального РОВД. На этом пикеты завершились.

«Во время нападения я защищал женщину... Я вызвал полицию, потом звонил в службу собственной безопасности МВД, так как полицейские не хотели задерживать нападавших. В результате одного задержали, а второго все-таки отпустили», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону Анатолий Болтыхов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями правоохранительных органов относительно инцидента во время пикета.