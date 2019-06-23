Ростовские активисты присоединились к акции против фабрикации уголовных дел

23 июня 2019, 20:42

Участники одиночных пикетов в Ростове-на-Дону выразили поддержку находящимся под арестом ростовчанам Анастасии Шевченко, Яну Сидорову и Владиславу Мордасову.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полторы тысячи человек вышли в Москве на митинг против фабрикации уголовных дел.

В Ростове-на-Дону одиночные пикеты прошли сегодня у Донской публичной библиотеки. Первой на акцию вышла девушка с плакатом "Я/Мы Иван Голунов, сестры Хачатурян, миллионы невинно осужденных". К ней подошли полицейские и человек с видеокамерой в штатском. Они предупредили ее об ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

"Я пришла, потому что меня раздражает и повергает в состояние бессилия то, что сейчас происходит", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" ростовчанка, которая представилась Соней.

Она отметила, что вышла на пикет по собственной инициативе. "Мне кажется, что не молчать в данной ситуации - большее, что мы можем. Надо сказать, что мы здесь, и мы против, мы поддерживаем Ваню Голунова, мы поддерживаем сестер Хачатурян, мы поддерживаем каждого из этих людей, мы не стоим в стороне, не отрекаемся и не говорим: "это не с нами и это нас не касается". Это происходит в нашей стране, с нашими соседями, близкими и не может нас не касаться", - заявила пикетчица.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него решено закрыть. Сестры Хачатурян из Москвы были задержаны по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года в возрасте 17, 18 и 19 лет. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляют, что их действия были вызваны насилием со стороны отца, написал "Дождь" 22 июня. Защита считает, что "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми", передает "Эхо Москвы".

Второй на пикет вышла активистка "Открытой России" Елена Меньшенина. Она держала фотографию Анастасии Шевченко и плакат "Незаконно арестована".

"Хочется выразить солидарность тем людям, которые, проявляя инициативу на благо общества, получают уголовные статьи в качестве акции устрашения. В Ростове есть Анастасия Шевченко, о которой услышала уже не только Россия, но и наверное половина Европы, есть Ян Сидоров, Влад Мордасов и Вячеслав Шашмин, которые уже год и семь месяцев сидят в СИЗО. Можно говорить, что это не единичные случаи. Везёт некоторым людям, у которых есть группа поддержки, по поводу которых поднимается медийная волна, например, о Голунове узнала вся страна", - сказала Меньшенина корреспонденту "Кавказского узла".

"Я из партии "Яблоко", мы категорически против любых политических репрессий. Ян Сидоров, например, - это частный случай, Анастасия Шевченко - также вопиющий, недопустимый случай, и мы стараемся всеми возможными способами придать этому огласку", - объяснила свое участие в одиночном пикете с плакатом в поддержку Яна Сидорова активистка "Яблока" Мария Кривенко. Полицейские вручили ей письменное "предостережение о недопустимости нарушения законодательства", переписав паспортные данные.

Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). 8 февраля Правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. 5 ноября 2017 года в России прошли акции, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. В Ростове-на-Дону при этом задержали 13 активистов. Следствие назвало организаторами ростовской акции Владислава Мордасова и Яна Сидорова - администраторов чата, где обсуждались планы организации массовых беспорядков. Родственники отрицают связь Мордасова и Сидорова с Мальцевым. Международная организация Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали Сидорова и Мордасова узниками совести. Вячеславу Шашмину, задержанному отдельно от Сидорова и Мордасова, было предъявлено обвинение в покушении на участие в беспорядках.

Еще один ростовчанин встал с плакатом "Нельзя сажать за "преступления" без потерпевших".

"Парень молодец, но против системы один не попрешь. Если бы вышел миллион, тогда ситуация бы изменилась. Действительно, бывает, что подбрасывают что-нибудь, фабрикуют уголовные дела ради своих показателей", - сказал один из прохожих, отказавшийся представиться.

"Очень возмущаешься, когда смотришь на всю эту несправедливость, хочется жить, как нормальный человек. Происходящее входит в диссонанс в голове и ты хочешь что-то сделать, чувствуешь, что ты человек, личность и не хочешь, чтобы система тебя сдавила, сделала кем-то страшным", - сказал ростовчанин Роман, приехавший поддержать пикетчиков.

Пикеты продолжались около двух часов и завершились без инцидентов. За происходящим наблюдали четверо полицейских и около 10 людей в штатском, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".