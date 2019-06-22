Свидетели по делу о беспорядках в Ростове-на-Дону частично отказались от показаний

22 июня 2019, 02:37

Показания, данные в ходе следствия по делу ростовских активистов Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина об организации массовых беспорядков, нельзя считать достоверными, так как они даны под давлением, рассказали в суде свидетели.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня завершились предварительные слушания по делу ростовчан Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина (в СМИ его фамилия также приводится как Шамшин), обвиняемых по делу о массовых беспорядках в ноябре 2017 года. Ранее правозащитники признали активистов "узниками совести". На заседании 18 июня они назвали самооговором свои признательные показания во время следствия. Активисты заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков.

5 ноября 2017 года в различных городах, в том числе и на юге России, прошли акции, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. По версии следствия, акцию в Ростове-на-Дону организовали Владислав Мордасов и Ян Сидоров - администраторы -чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону", где обсуждались планы организации массовых беспорядков, им предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках. Вячеславу Шашмину, задержанному отдельно от Сидорова и Мордасова, было предъявлено обвинение в покушении на участие в беспорядках. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

21 июня заседание суда началось с допроса матери Владислава Марины Мордасовой, передает корреспондент "Кавказского узла". Она рассказала, что перед 5 ноября 2017 года ее сын говорил только о том, что «пойдёт на митинг с мальчиками поддержать погорельцев», время он не уточнил. Мордасова пояснила, что сын не проявлял интереса к политике, о политических взглядах разговоров не вел, поэтому его задержание для нее «стало большим удивлением».

«Я знаю о том, что они подошли к памятнику (на площади Советов, - прим. "Кавказского узла") и их сразу задержали», - сказала Мордасова. О том, что сын находится в спецприемнике, он сообщил по телефону, рассказала мать подсудимого.

«Он очень хороший сын. Влад трудился на тяжёлой, вредной работе в компании «Эко-спас» в Батайске (компания по переработке промышленных и бытовых отходов — прим. "Кавказского узла"), у него оставалось очень мало времени на отдых. В школе он участвовал в олимпиадах, после школы пошёл в армию», - охарактеризовала сына Мордасова.

Свидетельница уточнила, что взгляды сторонников движения «Артподготовка»* ей неизвестны, в чате «5/11/17 Революция в Ростове-на-Дону» она не состояла, 5 ноября 2017 года на ростовской площади Советов не была и что там происходило, ей неизвестно.

Допрос свидетеля Рустама Курбанова занял большую часть заседания.

Рустам Курбанов был назван в числе задержанных в «предварительном списке людей, преследуемых в связи с «революцией» Мальцева», составленном "ОВД-инфо". В нем также состоят подсудимые Мордасов и Сидоров, задержанные в Ростове-на-Дону Андрей Власов и человек по имени Эльдар. После задержания Курбанов заявил об избиениях. По делу он проходит в качестве свидетеля.

«Мордасов мне написал сообщение, с Сидоровым я познакомился при личной встрече", - сказал Курбанов. На встрече «Мордасов просто сказал, что планирует выйти на акцию в защиту погорельцев … мы говорили на отвлечённые темы, обсуждали плакаты. Каждый говорил за себя, кто что сделает. Сидоров говорил, что напишет (плакат) про погорельцев и все», - сказал он.

«5 ноября 2017 года я пришёл на площадь Советов, посмотреть, что будет. Там по всем углам стояли люди в кожаных куртках, оглядывались», - сказал свидетель. Он пояснил, что его задержали и отпустили после семи суток ареста. «В полиции меня заставляли что-то подписать и угрожали» - сказал он.

По просьбе прокурора были оглашены два протокола допроса Курбанова от ноября 2018 года, из которых следует, что он «26 октября 2017 года просмотрел ролик блогера Kamikadze, в комментариях обнаружил ссылку на ростовский чат и выражает готовность опознать пользователей чата с никнеймами «Злой Колобок», «Сарумян» и «Гражданин СССР». На встрече участников чата в кафе, согласно документам, Сидоров «озвучивал инструкции из чата про отбирание спецсредств у полицейских, повторял фразу «никого нельзя отдавать» и призывал «не расходиться и остаться на площади», а Мордасов поднимал вопрос «почему никто не едет на митинг в Москву». После встречи Мордасов показал в переулке Крепостном Курбанову надпись «5.11.17» оранжевой краской, выполненную им с пользователем «Злой Колобок», зачитал прокурор Геннадий Труханов, указав на подпись свидетеля под протоколом.

"Писались фактически не мои слова, я с ними не согласен. Мне тогда было не до разбирательств, до этого на меня оказывали давление и применяли физическую силу", - сказал Курбанов. По его словам, он боялся последствий, избиений, уголовного преследования.

Третьим был допрошен житель Ростова-на-Дону Эльдар Тимченко. Он рассказал, что 5 ноября 2017 года «между утром и днем» он «стоял и слушал музыку на остановке на Большой Садовой» (улица примыкает к площади Советов - прим. "Кавказского узла").

Тимченко сказал, что на площади Советов было много полиции. «Ко мне подошли люди в полицейской форме, у меня не было с собой документов, они потребовали пройти с ними. Я отказался, меня привели в участок на Ворошиловском (проспекте) за неповиновение полиции. На следующий день повезли в суд, потом в спецприемник», - рассказал Тимченко.

Свидетель уточнил, что возможно, он видел подсудимых, но тогда еще не был знаком с ними, в чате «5/11/17 Революция в Ростове-на-Дону» не состоял, движение «Артподготовка»* ему неизвестно, оружия при себе он не имел.

Гособвинитель огласил протокол допроса Тимченко, в которых указано, что «находясь на прогулках в спецприемнике», он «узнал двух людей с плакатами с площади Советов, которых звали Ян и Владислав, которых задержали за организацию несанкционированного митинга».

«Я мог заблуждаться. (Показания), которые я сейчас дал, более правдивые» - заявил Тимченко.

Далее в зал пригласили студента одного из ростовских вузов, знакомого с Вячеславом Шашминым, Виталия Богомолова. Он подтвердил, что имеет страницу «ВКонтакте» и общался в этой соцсети с Шашминым в 2017 году. По словам Богомолова, в один из дней Шашмин прислал ему видео, содержание которого он не помнит, так как не придавал ему внимания.

Протокол допроса Богомолова также был оглашён по просьбе прокурора. В документе записано, что Шашмин «неоднократно поднимал на уроках обществознания политические темы, говорил о необходимости свергнуть правительство … прислал ссылку на видео «Артподготовки»*».

«Это было не так, как я говорил. Я говорил совершенно другое следователю. Я узнал про «Артподготовку»* только от следователя», - заявил Богомолов. Шашмина он охарактеризовал как «нормального парня».

Во второй части заседания был допрошен 18-летний ростовчанин Олег Михалкович, который вошел в зал суда вместе со своим адвокатом.

Свидетель заявил, что 5 ноября 2017 года в митинге он не участвовал. «Года два назад, может, чуть раньше, мы отправились с другом Кисловым на прогулку. Он попросил меня сводить его к Парамоновским складам (памятник архитектуры в Ростове-на-Дону — прим. "Кавказского узла") и сфотографировать его ... Во время прогулки мы увидели скопление людей. Сотрудники полиции заметили нас и попросили пройти в отделение», - рассказал Михалкович.

На площади Советов, по словам свидетеля, было много сотрудников полиции, при этом людей было немного. «У меня был только баллончик с краской, который попросила купить мама, чтобы покрасить дома столик», - добавил Михалкович. Мордасова, Сидорова и Шашмина свидетель не опознал.

Гособвинитель зачитал протокол допроса Михалковича, в котором было указано, что он 30 октября 2017 года в комментариях на YouTube-канале блогера Евгения Вольнова он увидел ссылку на группу в Telegram «Революция в России», в описании которой нашёл ссылку на чат «5/11/17 Революция в Ростове-на-Дону», где обсуждался митинг, и решил «пойти туда, чтобы посмотреть». При этом Михалкович отправился туда с другом Никитой Кисловым, который также слышал о митинге, следует из документа. Кислов взял с собой «каску, наколенники, налокотники, платок, лыжные очки и биту», сложив эти вещи в рюкзак Михалковича, говорится в протоколе.

Выдержав паузу, Олег Михалкович подтвердил эти показания. Вместе с этим, свидетель сказал, что не общался с участниками чата и не видел 5 ноября 2017 года на площади Советов Мордасова и Сидорова. «У меня на тот момент на первом плане было обучение», - объяснил противоречия свидетель.

Бабушка свидетеля Лидия Михалкович рассказала суду, что в ноябре 2017 года ей позвонила бабушка Никиты Кислова и сказала, что их внуки задержаны полицейскими. «Я поехала в отделение полиции на Ворошиловском проспекте, они якобы присутствовали в районе проведения какого-то митинга. Я не могла его забрать без родителей, его забрал отец», - сказала она.

Мать свидетеля Марина Михалкович сказала, что 5 ноября 2017 года она находилась в командировке в Астрахани, а бабушка по телефону сказала, что её сына задержала полиция, не пояснив, за что. «Я позвонила отцу и он забрал его. Он вроде проходил мимо митинга, остановился там с другом. Баллончик и респиратор я сама попросила его купить, у нас дома столик, который мы иногда перекрашиваем», - пояснила свидетельница. Она сказала, что после задержания сотрудники спецслужб проводили обыск в их квартире.

Рассмотрение дела продолжится в 10.30 мск 2 июля. Суд планирует допросить других свидетелей обвинения.

Адвокаты подсудимых воздержались от комментариев до допроса большинства свидетелей обвинения, ни отметили, что на условия содержания Мордасов и Сидоров жалоб пока не высказывали.

Поддержать подсудимых в зал суда пришли восемь человек.

«Ребят я не знал до судебного процесса, но когда узнал суть обвинения, пришел поддержать морально. Как бы они не велись на провокации Мальцева из "Артподготовки"*, не было у них ни малейшей возможности даже минимально осуществить то, что им тут вменяют», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" ростовчанин Виктор Селютин.

"Я с ребятами не была знакома, но про движение "Артподготовка"* слышала, оно вызывало у меня отторжение", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лидия Ольшанская. По ее словам, об этом деле она узнала от своих друзей.

"Не вижу оснований (обвинять Сидорова и Мордасова) вообще, может быть, только за несанкционированный митинг", - сказала Ольшанская.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.