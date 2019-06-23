Полторы тысячи человек вышли в Москве на митинг против фабрикации уголовных дел

23 июня 2019, 17:50

Участники митинга на проспекте Сахарова в Москве выразили протест против фальсификации уголовных дел, потребовав в том числе прекратить преследование редактора дагестанского "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и черкесского активиста Мартина Кочесоко.

Как писал "Кавказский узел", задержание редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева вызвало общественный резонанс. В частности, 22 июня в Махачкале прошла серия одиночных пикетов в его поддержку. Горожане сравнили дело Гаджиева с историей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Дагестанские журналисты назвали Абдулмумина Гаджиева "вторым Голуновым" и добиваются его освобождения, говорится в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева", в которой собрана самая важная информация о преследовании Гаджиева.

В Москве на проспекте академика Сахарова проходит согласованный с властями митинг против фальсификации уголовных дел. Заявленное число участников акции, организованной профсоюзом журналистов и работников СМИ, а также Либертарианской партией, – до 20 тысяч человек.

По мнению организаторов, несмотря на то, что дело журналиста Ивана Голунова прекращено, "системная проблема" по-прежнему актуальна. На проспекте, по данным организаторов, собрались около 1500 человек, сообщило в 17.00 мск на своем сайте "Эхо Москвы".

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него решено закрыть.

Напомним, что 7 июня в Нальчике был задержан активист Мартин Кочесоко. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе. В тот же день в Москве состоялся митинг в поддержку Кочесоко, а также сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании террористов.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".