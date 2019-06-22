Жители Махачкалы положительно отнеслись к пикетам в поддержку Гаджиева

22 июня 2019, 21:57

Жители Махачкалы, ставшие свидетелями серии одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста Абдулмумина Гаджиева, сравнили его дело с историей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по делу о финансировании терроризма. 18 июня суд постановил заключить его под стражу. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Дагестанские журналисты начали акции с требованием освободить коллегу. Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам.

Друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева собрались сегодня у здания республиканской прокуратуры в Махачкале, чтобы провести серию одиночных пикетов с требованием освободить журналиста и прекратить уголовное преследование в отношении него.

Прибывшие около 13.00 к месту проведения пикета сотрудники полиции задержали одного из его участников - бывшего главного редактора газеты "Молодёжь Дагестана" Шамиля Абашилова. После этого пикетчики решили продолжить свои акции у здания Советского РОВД, куда доставили Абашилова, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Во время пикета Арсена Магомедова участников протестной акции и журналистов, освещающих мероприятие, пригласили пройти в отделение полиции для беседы с руководством.

В здании РОВД выяснилось, что все участники пикета задержаны, при этом причину задержания сотрудники полиции не указали. После записи персональных данных всех ранее приглашенные в отдел полиции были отпущены, передает корреспондент "Кавказского узла".

Позднее серия одиночных пикетов у республиканской прокуратуры продолжилась. На этот раз стоявшие неподалеку сотрудники полиции не препятствовали проведению мероприятия.

Действия силовиков в отношении участников серии одиночных пикетов являются незаконными, заявил юрист Арсен Магомедов. "Будет обращение в суд. Перспектива разбирательства положительная", - сказал юрист в комментарии "Кавказскому узлу".

Задержанный у здания прокуратуры Шамиль Абашилов также счел действия полиции незаконными. По его словам, он был задержан после того, как предъявил удостоверения члена "Союза журналистов России". Абашилов утверждает, что полицейские объяснили свои действия необходимостью "проверить его на совершение других противоправных действий" .

"По приезде в РОВД все были корректны, вежливы. В этом плане к ним претензий нет", - отметил Абашилов в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Махачкалы проявили осведомленность о деле Гаджиева

Граждане, проходившие мимо республиканской прокуратуры, проявляли живой интерес к пикетам в поддержку Абдулмумина Гаджиев.

В ситуации с Гаджиевым есть много общего с делом журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова, считает 32-летний житель Махачкалы Рашид. По его мнению, "оба они стали жертвами тех, кто решает свои задачи".

Иное мнение в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" высказал 27 -летний махачкалинец Алихан. Мужчина считает, что Гаджиев находится в более сложном положении, нежели Голунов, так как он не так известен.

Слова поддержки участникам пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева высказал 37-летний житель Махачкалы Шамиль.

"Их обоих (Гаджиева и Голунова, прим. "Кавказского узла") лишили свободы и задержали за то, чего они не делали", - сказал он "Кавказскому узлу". При этом мужчина выразил надежду, что "следственные органы разберутся и установят невиновность Гаджиева, а суд вынесет соответствующее решение".

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него решено закрыть.

Силовые структуры провели серьезную работу для установления всех обстоятельств дела и при наличии только веских оснований задержали журналиста Гаджиева, уверен 27-летний махачкалинец Ахмед. "Наверное, есть у них серьезные основания, раз по этой статье задержали", - отметил он.

Дагестанские журналисты называют Абдулмумина Гаджиева "вторым Голуновым" и добиваются его немедленного освобождения, говорится в справке "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева", в которой "Кавказский узел" собрал самую важную информацию о преследовании Гаджиева.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".