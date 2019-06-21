Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам

21 июня 2019, 05:53

Отказ Минюста Дагестана согласовать митинг в поддержку редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева решено обжаловать, заявил инициатор акции. Солидарность журналистов с Гаджиевым объясняется снижением доверия к действиям правоохранительных структур, считают главреды "Свободной республики" и "Нового дела".

Как информировал «Кавказский узел», 14 июня силовики задержали журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма. 18 июня Советский райсуд Махачкалы постановил заключить журналиста под стражу на два месяца. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Заявка на согласование митинга в его поддержку была подана 17 июня, а на следующий день Министерство юстиции Дагестана отказало в проведении акции на площади Ленина, предложив другие три места. Три независимых дагестанских издания решили 21 июня выпустить номера с одинаковой первой полосой поддержку Гаджиева "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев), глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, а также журналист Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Уведомление о проведении митинга в поддержку Гаджиева на центральной площади Махачкалы было подано юристом Арсеном Магомедовым, учредителем газеты «Черновик» Магди Камаловым и журналистом газеты «Новое дело» Идрисом Юсуповым.

Заявленное количество участников публичного мероприятия составляло 1500 человек, поэтому уведомление было направлено в министерство юстиции республики, рассказал Арсен Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

«Согласно требованиям закона, об акции, в которой планируется участие до 500 человек, необходимо заранее сообщить в администрацию города. Если планируемое количество участников свыше 500 человек, уведомление направляется в Минюст республики», - пояснил он.

Он заявил, что не согласен с ответом Минюста, который отказался согласовать митинг на главной площади Махачкалы, в связи с чем намерен обжаловать его в суде. «Иск готов, завтра [21 июня] сдаем его в суд», - сказал Магомедов.

По его словам, инициативная группа не намерена отказываться от митинга. «Окончательное решение пока не принято. Но, скорее всего, мы подготовим две новые заявки на митинг. Мы повторно заявим митинг на площади Махачкалы, и еще в парке 50-летия Октября», - отметил он, добавив, что точная дата акции пока не определена.

Дело Гаджиева объединило дагестанских журналистов

Выход трех независимых изданий с одинаковой первой полосой покажет солидарность журналистского сообщества, считает главный редактор газеты «Свободная республика» Заур Газиев. «Мы солидарны с «Черновиком», когда дело касается того, что журналиста арестовывают и не обозначают четко, какие имеются обвинения в его адрес», - сказал он "Кавказскому узлу".

Речь не идет о том, что журналисты защищают своего единомышленника, отметил Газиев. «Мы сочувствуем отцу четверых детей, хотя мы не разделяем его идеологических взглядов. Мы стоим на прямо противоположных позициях. Но закон есть закон. У каждого человека есть право защищать себя. И если его обвиняют, то это должно быть сделано квалифицировано», - считает главред.

От общества скрывается причина, по которой задержан Гаджиев, полагает он. «Наш долг предупредить общество об опасности. Это ответственность перед нашими читателями. Любой может попасть в непростую ситуацию по доброте своей, к примеру, перечислив деньги в благотворительных целях, а затем может оказаться, что это был террористический фонд», - отметил Газиев.

Запланированный выход трех дагестанских изданий с одинаковой первой полосой в поддержку Гаджиева является не первой акцией, демонстрирующей солидарность журналистского сообщества в Дагестане, рассказал «Кавказскому узлу» главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

Он напомнил, что после убийства журналистов, в частности, Хаджимурада Камалова и Ахмеднаби Ахмеднабиева журналисты объединялись. «Когда происходили трагические события с журналистами, ... журналистское сообщество выражало свою позицию, и газеты выходили с аналогичными материалами, были организованы массовые шествия», - сказал он.

Гендиректор компании "Свобода слова", основатель и учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года в Махачкале. Корреспондент "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев был убит 9 июля 2013 года в пригороде Махачкалы. 8 июня 2016 года адвокат Тумас Мисакян, привлеченный к делу "Кавказским узлом", направил в ЕСПЧ жалобу. В ней сказано, что расследование убийства велось неэффективно и власти не приняли мер для защиты Ахмеднабиева, который ранее сообщал об угрозах. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднабиева, события вокруг расследования его убийства освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

В обществе снижается уровень доверия к работе правоохранительного блока, и многие люди понимают, что могут стать следующей жертвой произвола, считает Сагитов.

«Настроения людей меняются. Появляются все новые случаи, когда сотрудники силовых структур повышают свою отчетность... Один из примеров - то, что до сих пор не наказаны виновные в убийстве братьев Гасангусеновых», - добавил главред.

23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Изначально силовики объявили убитых братьев боевиками, заявив, что юноши открыли по ним огонь из автоматов. В настоящее время Следственный комитет расследует дело об убийстве братьев Гасангусейновых, в нем говорится, что убийство совершили "неустановленные лица". Односельчане убитых изначально утверждали, что те были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в материале "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленном "Кавказским узлом".

Напомним, 15 июня одиночные пикеты в поддержку Гаджиева проводили сотрудники "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья журналиста. 16 июня в Москве прошел митинг против преследования журналистов и активистов. Его участники также выступили в защиту Гаджиева. 17 июня дагестанские активисты, коллеги и близкие Абдулмумина Гаджиева записали видеообращение к Владимиру Путину, попросив президента проконтролировать расследование. 18 июня у суда, где избиралась мера пресечения Гаджиеву, также прошел пикет, на котором коллеги журналиста потребовали освободить его.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".