Минюст Дагестана не согласовал митинг в поддержку Абдулмумина Гаджиева

19 июня 2019, 19:37

На площади Ленина в Махачкале, где планировался 30 июня митинг в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, запрещено проведение публичных мероприятий, сообщило Министерство юстиции Дагестана. При этом в ОБСЕ призвали к прозрачному расследованию дела Гаджиева, а независимые дагестанские издания анонсировали выпуск номеров в его поддержку.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики задержали журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма. 18 июня Советский райсуд Махачкалы постановил заключить его под стражу на два месяца. Заявка на согласование митинга в поддержку Гаджиева была подана 17 июня.

По подозрению в финансировании терроризма арестованы также уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. Задержание журналиста следователи объяснили наличием записей допроса Тамбиева, подтверждающих подозрения следствия. Гаджиев заявил, что Тамбиева впервые увидел после задержания, и тот перед ним "извинился и признался, что его пытали". Тамбиев в суде подтвердил, что на него оказывалось физическое давление. При этом на лице Тамбиева были видны кровоподтеки. Позже Кемал Тамбиев сообщил адвокату, что показания против журналиста "Черновика" дал под давлением, а протокол допроса подписал, не прочитав.

Минюст Дагестана не согласовал митинг на главной площади Махачкалы

Сегодня Министерство юстиции Дагестана отказало в проведении на площади Ленина митинга в поддержку Абдулмумина Гаджиева, говорится в сообщении на сайте «Черновика». Целью митинга было обозначено выступление с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и обеспечить освобождение его из-под стражи, планировалось, что в митинге примут участие до 1,5 тысячи человек, сказано в сообщении.

В ответе Минюста, датированном 18 июня, говорится, что для массовых мероприятий общественно-политического характера в Махачкале определены три площадки – территория Родопского бульвара перед Аварском театром, парк имени Ленинского комсомола (площадка за зданием банкетного зала «Кегельбан») и парк имени 50-летия Октября. Проведение акции в другом месте допускается только по согласованию с органом исполнительной власти Дагестана или органом местного самоуправления, отмечено в письме Минюста, на которое ссылается «Молодежь Дагестана».

Со ссылкой на республиканский закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Республики Дагестан» ведомство напомнило, что территории, прилегающие к зданиям, в которых размещены органы государственной власти и местного самоуправления, относятся к перечню мест, на которых проведение публичных мероприятий запрещено.

«На сегодняшний день на площади имени Ленина в Махачкале размещены такие органы государственной власти и местного самоуправления, как правительство Дагестана, администрация главы и правительства республики, Конституционный суд Дагестана, администрация Махачкалы и еще ряд других государственных органов и организаций», – мотивировал Минюст свой отказ.

В ОБСЕ призвали к прозрачному расследованию дела дагестанского журналиста

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал к тщательному и прозрачному расследованию дела Абдулмумина Гаджиева.

"Я обеспокоен арестом журналиста новостного портала "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по обвинению в терроризме в Дагестане. Власти должны провести тщательное и прозрачное расследование выдвинутых против него обвинений", - написал Дезир на своей странице в Twitter.

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев пообещал, что возьмет на контроль ход расследования дела Гаджиева, отметив, что задержание и арест журналиста вызвало широкий резонанс в обществе.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, данное дело находится на особом контроле у уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан… При наличии фактов применения к Гаджиеву незаконных методов расследования и (иных) фактов, нарушающих его права и законные интересы во время предварительного следствия и содержания в следственном изоляторе, последует незамедлительная реакция омбудсмена с привлечением компетентных органов к проверке соответствующих обстоятельств и устранению выявленных нарушений", - говорится в сообщении от 18 июня на сайте уполномоченного по правам человека Дагестана.

Независимые дагестанские издания выпустят номера в поддержку Гаджиева

Три дагестанских издания выйдут с одинаковой первой полосой в поддержку Абдулмумина Гаджиева 21 июня, сообщил сегодня главный редактор «Черновика» Маирбек Агеев.

"Независимые и в то же время ведущие дагестанские еженедельники - "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" - в эту пятницу, 21 июня, выйдут с одинаковой первой полосой " Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Так мы выразим протест и потребуем у судебных органов изменить меру пресечения редактору отдела "Религия" Гаджиеву на не связанную с лишением свободы", - заявил Маирбек Агеев.

Он назвал обвинения в финансировании терроризма, предъявленные Гаджиеву, "абсурдными", а произошедшее - "попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их".

"Я также призываю все печатные СМИ нашей и других республик поддержать акцию протеста", - сказал Маирбек Агеев, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Напомним, 15 июня одиночные пикеты в поддержку Гаджиева проводили сотрудники "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья журналиста. 16 июня в Москве прошел митинг против преследования журналистов и активистов. Его участники также выступили в защиту Гаджиева. 17 июня дагестанские активисты, коллеги и близкие Абдулмумина Гаджиева записали видеообращение к Владимиру Путину, попросив президента проконтролировать расследование. 18 июня у суда, где избиралась мера пресечения Гаджиеву, также прошел пикет, на котором коллеги журналиста потребовали освободить его.