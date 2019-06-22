22 июня 2019, 13:59

Участник пикета в поддержку Гаджиева задержан в Махачкале

Силовики повезли в отдел полиции бывшего главного редактора газеты "Молодёжь Дагестана" Шамиля Абашилова, который вышел на одиночный пикет  в поддержку Абдулмумина Гаджиева к прокуратуре в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", журналист издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан по делу о финансировании терроризма 14 июня. 18 июня суд постановил заключить его под стражу. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Дагестанские журналисты проводят акции с требованием освободить коллегу.  Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам.

Сегодня одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева проходит перед прокуратурой Дагестана. О том, что на акции задержан Шамиль Абашилов, сообщил Telegram-канал «Черновик».

Сообщение Telegram-канала «Черновик» о задержании Абашилова. https://t.me/chernovik/11292«Сотрудники полиции не дали экс-главному редактору газеты "Молодёжь Дагестана"  Шамилю Абашилову пикетировать у здания прокуратуры. Его посадили в машину и везут в Советское РОВД Махачкалы», - говорится в сообщении Telegram-канала.

Собравшиеся на пикет друзья и коллеги журналиста Абдулмумина Гаджиева намерены пикетировать райотдел полиции, отмечает канал.

На одном из его видео полицейские объясняют собравшимся, что при проведении одиночного пикета люди не должны собираться вместе и просят разойтись.

Дагестанские журналисты называют Абдулмумина Гаджиева "вторым Голуновым" и добиваются его немедленного освобождения, говорится в справке «"Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева», в которой «Кавказский узел» собрал самую важную информацию о преследовании Гаджиева.

Напомним, вчера, 21 июня, не менее пяти человек провели в Махачкале одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева у дагестанского управления Следкома.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Опубликована петиция в защиту журналиста Гаджиева", "Пять депутатов из Карачаево-Черкесии вступились за Тамбиева", "Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева".

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