Участник пикета в поддержку Гаджиева задержан в Махачкале

22 июня 2019, 13:59

Силовики повезли в отдел полиции бывшего главного редактора газеты "Молодёжь Дагестана" Шамиля Абашилова, который вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева к прокуратуре в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", журналист издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан по делу о финансировании терроризма 14 июня. 18 июня суд постановил заключить его под стражу. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Дагестанские журналисты проводят акции с требованием освободить коллегу. Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам.

Сегодня одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева проходит перед прокуратурой Дагестана. О том, что на акции задержан Шамиль Абашилов, сообщил Telegram-канал «Черновик».

«Сотрудники полиции не дали экс-главному редактору газеты "Молодёжь Дагестана" Шамилю Абашилову пикетировать у здания прокуратуры. Его посадили в машину и везут в Советское РОВД Махачкалы», - говорится в сообщении Telegram-канала.

Собравшиеся на пикет друзья и коллеги журналиста Абдулмумина Гаджиева намерены пикетировать райотдел полиции, отмечает канал.

На одном из его видео полицейские объясняют собравшимся, что при проведении одиночного пикета люди не должны собираться вместе и просят разойтись.

Дагестанские журналисты называют Абдулмумина Гаджиева "вторым Голуновым" и добиваются его немедленного освобождения, говорится в справке «"Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева», в которой «Кавказский узел» собрал самую важную информацию о преследовании Гаджиева.

Напомним, вчера, 21 июня, не менее пяти человек провели в Махачкале одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева у дагестанского управления Следкома.