Коллеги Гаджиева провели пикеты у дагестанского управления Следкома

21 июня 2019, 17:42

Не менее пяти человек провели сегодня в Махачкале одиночные пикеты в поддержку редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, потребовав его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики задержали журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма. 18 июня Советский райсуд Махачкалы постановил заключить его под стражу на два месяца. Гаджиев заявил о фальсификации дела. 17 июня была подана заявка на согласование митинга в поддержку Гаджиева, но Министерство юстиции Дагестана отказало в проведении акции на площади Ленина, предложив другие места. Инициатор акции решил обжаловать отказ. Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам.

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева провели сегодня одиночные пикеты возле здания следственного управления следственного комитета России по Дагестану. Активисты поочередно стояли с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Акция проходила в течение часа. На месте ее проведения присутствовали журналисты из разных изданий республики. Поодаль дежурили полицейские, они не вмешивались в проведение пикетов, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Цель [акции] - освободить Абдулмумина Гаджиева. Отпустить его домой. Прекратить это нелепое уголовное преследование", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев, участвовавший в акции.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов заявил, что редакция будет выходить на одиночные пикеты до тех пор, пока уголовное преследование против Гаджиева не прекратится. "Мы будем выходить на законный одиночный пикет до тех пор, пока Абдулмумина Гаджиева не выпустят", - заявил Камалов, подчеркнув, что "это позиция редакции еженедельника" и ее "разделяют редакции многих изданий".

Уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев), глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и журналист Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды". Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".