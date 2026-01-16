Сестра Пятимат Евкуровой потребовала защитить права матерей на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Ингушетии Залина Евкурова инициировала кампанию по защите прав матерей на Северном Кавказе в память о своей сестре Пятимат, умершей после семи лет борьбы за право увидеть сына. В своей петиции Евкурова требует обеспечить исполнение законов РФ в северокавказских республиках.

Как писал "Кавказский узел", тяжелобольная жительница Ингушетии Пятимат Евкурова в течение семи лет добивалась встреч с сыном, которого у нее силой забрал бывший муж, и умерла, даже не увидев повзрослевшего ребенка. Ее сестра в декабре обратилась к главе СКР, требуя наказать виновных в нарушении прав Пятимат. То, как родственники мужа обошлись с Пятимат, противоречит правилам ислама и нормам человечности, указали пользователи соцсети.

На Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми". 10 октября стало известно, что ЕСПЧ признал нарушенными права москвички Жанетты Тухаевой, которая судилась с отцом своих двоих сыновей за опеку в Москве, Чечне и Дагестане. Жанетта до сих пор не может встретиться со старшим сыном, которого она не видела больше десяти лет, несмотря на все решения судов в ее пользу. Она инициировала лишение бывшего супруга родительских прав из-за долга по алиментам в 3,5 миллиона.

Петиция Залины Евкуровой с требованием обеспечить справедливость для матерей и не разлучать их с детьми опубликована на портале Change.org 15 января. Петицию Евкурова запустила, потому что “другие способы борьбы за справедливость были исчерпаны”, сообщил проект “Кавказ без матери” в своем Telegram-канале.

Залина обращает внимание, что ее сестру лишали встреч с сыном и даже возможности его увидеть со ссылкой на “традиции” и под прикрытием авторитета старейшин. “На нашу семью оказывалось серьезное давление: манипулировали традицией, культурой, авторитетом старших, чтобы лишить Пятимат ее законных прав”, - отмечается в тексте петиции.

Она указала в петиции имена людей, которых считает непосредственно виновными в нарушении прав сестры - это дед ее племянника, сына Пятимат, а также директор школы, где учился мальчик.

Традиция и религия используются как инструмент дискриминации, а не как культурная норма

Евкурова обращает внимание, что случай ее сестры не является единичным, называя массовое нарушение прав матерей в Ингушетии и на Северном Кавказе системной проблемой. Другие матери, разлученные с детьми, также сталкивались с давлением и вмешательством старейшин, отмечает она. “Фактически традиция и религия используются как инструмент дискриминации, а не как культурная норма”, - говорится в тексте.

Залина Евкурова потребовала дать правовую оценку вмешательству старейшин в споры об опеке и использованию традиции как инструмента давления, а также обеспечить государственный контроль за ситуацией с нарушением прав матерей в Ингушетии и на Северном Кавказе и вмешательством старейшин. Кроме того, она призвала «разработать меры по пресечению практики насильственного разлучения матерей с детьми под видом “обычаев”» и защитить права детей, которых изолируют от матерей.

Ни старейшины, ни традиция, ни давление родственников не могут стоять выше закона

“Право ребенка быть с матерью - фундаментальное. Право матери общаться с ребенком гарантировано законом. Ни старейшины, ни традиция, ни давление родственников не могут стоять выше закона. (...) Я требую, чтобы на Северном Кавказе закон действовал одинаково для всех, а права матерей и детей были защищены так же, как в любом регионе России, поэтому я требую проверки вмешательства старейшин в дела семьи и реагирования на факты системных нарушений прав матерей и детей на Северном Кавказе”, - говорится в заключении петиции.

В первые семь часов с момента публикации петиция собрала 50 подписей, по состоянию на 4.05 мск сегодня ее поддержали 75 человек.