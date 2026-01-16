×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:06, 16 января 2026

Сестра Пятимат Евкуровой потребовала защитить права матерей на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Ингушетии Залина Евкурова инициировала кампанию по защите прав матерей на Северном Кавказе в память о своей сестре Пятимат, умершей после семи лет борьбы за право увидеть сына. В своей петиции Евкурова требует обеспечить исполнение законов РФ в северокавказских республиках.  

Как писал "Кавказский узел", тяжелобольная жительница Ингушетии Пятимат Евкурова в течение семи лет добивалась встреч с сыном, которого у нее силой забрал бывший муж, и умерла, даже не увидев повзрослевшего ребенка. Ее сестра в декабре обратилась к главе СКР, требуя наказать виновных в нарушении прав Пятимат. То, как родственники мужа обошлись с Пятимат, противоречит правилам ислама и нормам человечности, указали пользователи соцсети.

На Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми". 10 октября стало известно, что ЕСПЧ признал нарушенными права москвички Жанетты Тухаевой, которая судилась с отцом своих двоих сыновей за опеку в Москве, Чечне и Дагестане. Жанетта до сих пор не может встретиться со старшим сыном, которого она не видела больше десяти лет, несмотря на все решения судов в ее пользу. Она инициировала лишение бывшего супруга родительских прав из-за долга по алиментам в 3,5 миллиона.

Петиция Залины Евкуровой с требованием обеспечить справедливость для матерей и не разлучать их с детьми опубликована на портале Change.org 15 января. Петицию Евкурова запустила, потому что “другие способы борьбы за справедливость были исчерпаны”, сообщил проект “Кавказ без матери” в своем Telegram-канале. 

Залина обращает внимание, что ее сестру лишали встреч с сыном и даже возможности его увидеть со ссылкой на “традиции” и под прикрытием авторитета старейшин. “На нашу семью оказывалось серьезное давление: манипулировали традицией, культурой, авторитетом старших, чтобы лишить Пятимат ее законных прав”, - отмечается в тексте петиции. 

Она указала в петиции имена людей, которых считает непосредственно виновными в нарушении прав сестры - это дед ее племянника, сына Пятимат, а также директор школы, где учился мальчик. 

Традиция и религия используются как инструмент дискриминации, а не как культурная норма

Евкурова обращает внимание, что случай ее сестры не является единичным, называя массовое нарушение прав матерей в Ингушетии и на Северном Кавказе системной проблемой. Другие матери, разлученные с детьми, также сталкивались с давлением и вмешательством старейшин, отмечает она. “Фактически традиция и религия используются как инструмент дискриминации, а не как культурная норма”, - говорится в тексте. 

Залина Евкурова потребовала дать правовую оценку вмешательству старейшин в споры об опеке и использованию традиции как инструмента давления, а также обеспечить государственный контроль за ситуацией с нарушением прав матерей в Ингушетии и на Северном Кавказе и вмешательством старейшин. Кроме того, она призвала «разработать меры по пресечению практики насильственного разлучения матерей с детьми под видом “обычаев”» и защитить права детей, которых изолируют от матерей. 

Ни старейшины, ни традиция, ни давление родственников не могут стоять выше закона

“Право ребенка быть с матерью - фундаментальное. Право матери общаться с ребенком гарантировано законом. Ни старейшины, ни традиция, ни давление родственников не могут стоять выше закона. (...) Я  требую, чтобы на Северном Кавказе закон действовал одинаково для всех, а права матерей и детей были защищены так же, как в любом регионе России, поэтому я требую проверки вмешательства старейшин в дела семьи и реагирования на факты системных нарушений прав матерей и детей на Северном Кавказе”, - говорится в заключении петиции. 

В первые семь часов с момента публикации петиция собрала 50 подписей, по состоянию на 4.05 мск сегодня ее поддержали 75 человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:34, 15 января 2026
Следователи в Ингушетии отреагировали на заявление Манькиевой о насилии в семье
Айна Манькиева. Фото: правозащитная группа "Марем" / Telegram
01:34, 15 января 2026
Сбежавшая из Ингушетии девушка задержана в Москве
Последствия взрыва газа. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:55, 7 января 2026
Семь человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.12.25, https://t.me/mod_russia/59569.
15:54, 20 декабря 2025
Официальные потери юга России в зоне СВО превысили 8300
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Сотрудник полиции задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 января 2026, 17:08
Задержанный умер в отделении полиции в Ростовской области

Сотрудники полиции во время акции протеста. Тбилиси, декабрь 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла2
15 января 2026, 15:37
"Грузинская мечта" потребовала извинений от BBC

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше