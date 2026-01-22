Отец Айны Манькиевой пригрозил "любой ценой" найти дочь

Отец уроженки Ингушетии Айны Манькиевой, сбежавшей из семьи из-за домашнего насилия, намерен вернуть девушку домой, используя связи в силовых структурах и органах власти. Он отрицает обвинения дочери и ссылается на то, что Айну "завербовали".

Как писал "Кавказский узел", силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка оставалась подозреваемой по уголовному делу и числилась в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полусуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить ей госзащиту, заявление своих родных о краже девушка назвала ложным. 20 января стало известно, что МВД удалило карточку Айны Манькиевой из базы розыска, но о прекращении против нее дела по статье о краже не сообщалось.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Отец Айны Манькиевой Хамбор заявил журналистам, что разыщет дочь "любой ценой", сославшись на свои связи в силовых структурах и органах власти "до верхушки". По словам мужчины, семья привлекла "многих людей" из разных силовых структур к розыску Айны, и все эти люди, а также некие представители Госдумы "работают" над возвращением девушки домой, указывает в своей публикации Кризисная группа SK SOS*.

"Пока подожди, говорят они. Они часто нам звонят, часто сюда приезжаю", фотки делают, видео делают. Посмотрим, что они там делают. Говорят, рано или поздно мы ее найдем", - цитировала слова Хамбора из разговора с журналистом "Осторожно, Media" Ксения Собчак.

Манькиев утверждает, что не знает причин побега Айны и не бил дочь. "Мы к ней очень нежно относились, отдали в училище после школы, чтобы она образованным человеком была. Мы ей квартиру купили, ремонт делали", - настаивает отец.

Согласно его версии, некто "завербовал" девушку с намерением "разрушить семью". "Такие люди еще много семей будут разрушать (...) Кто ее вербовал, кто это сделал, кто ее подготовил, я хочу найти преступника. Семьи так разрушают. Я любой ценой найду, мы это не оставим", - заявил, в частности, он.

На дело Айны Манькиевой ранее обратил внимание вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. 15 января он заявил, что готовит "обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву" по делу Айны, чтобы исключить новое задержание девушки полицейскими и отправку ее домой.

21 января Даванков объявил, что в связи с делом Манькиевой его фракция "Новые люди" внесла на рассмотрение нижней палаты парламента закон о защите от насилия в семье. ""ы внесли в Госдуму законопроект, который запретит выдворять людей на малую родину, если им грозит опасность. Если задержанный заявляет, что у себя дома может столкнуться с насилием, его перевод допускается только после проверки заявления и с согласия суда”, - написал депутат в своем Telegram-канале.

Правозащитники отмечают, что в прошлом Хамбор был осужден за попытку продать приемного двухлетнего ребенка, но получил только четыре года условно, хотя обвинение предусматривало до десяти лет реального срока.

Сама Айна отмечала, что ее семья относится к влиятельному клану баталхаджинцев, а среди членов этой общины распространены практики насилия над женщинами - в частности, женского обрезания и принудительного инцеста по инициативе родственников по мужской линии.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их семейная ячейка отличается большой сплоченностью. Баталхаджинцы имеют политическое и финансовое влияние в Ингушетии: члены этой семьи всегда занимали посты в республиканских органах власти и успешно занимались бизнесом, поэтому имели и большие деньги, и серьезные связи; по состоянию на 2019 год братство, по данным источников, насчитывало около 5 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

"Например, мне мой брат сказал, что когда я выйду замуж, а мужа не будет дома, он ко мне придет", - цитирует кризисная группа слова Манькиевой.

Девушка высказывала опасения, что к ее розыску будут подключены все члены общины, отметив, что баталхаджинцы "запрещают дружбу и контакты вне вирда".

"Я думаю, что меня будет искать весь вирд, у которого обширные возможности и связи, а также у каждого мужчины в вирде есть незарегистрированное огнестрельное оружие. Также в вирде практикуется жесткий контроль и обращение с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - цитировала рассказ Айны правозащитная группа "Марем".

