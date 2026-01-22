×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:59, 22 января 2026

Отец Айны Манькиевой пригрозил "любой ценой" найти дочь

Айна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отец уроженки Ингушетии Айны Манькиевой, сбежавшей из семьи из-за домашнего насилия, намерен вернуть девушку домой, используя связи в силовых структурах и органах власти. Он отрицает обвинения дочери и ссылается на то, что Айну "завербовали". 

Как писал "Кавказский узел", силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка оставалась подозреваемой по уголовному делу и числилась в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полусуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить ей госзащиту, заявление своих родных о краже девушка назвала ложным. 20 января стало известно, что МВД удалило карточку Айны Манькиевой из базы розыска, но о прекращении против нее дела по статье о краже не сообщалось.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие  объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.  

Отец Айны Манькиевой Хамбор заявил журналистам, что разыщет дочь "любой ценой", сославшись на свои связи в силовых структурах и органах власти "до верхушки". По словам мужчины, семья привлекла "многих людей" из разных силовых структур к розыску Айны, и все эти люди, а также некие представители Госдумы "работают" над возвращением девушки домой, указывает в своей публикации Кризисная группа SK SOS*. 

"Пока подожди, говорят они. Они часто нам звонят, часто сюда приезжаю", фотки делают, видео делают. Посмотрим, что они там делают. Говорят, рано или поздно мы ее найдем", - цитировала слова Хамбора из разговора с журналистом "Осторожно, Media" Ксения Собчак. 

Манькиев утверждает, что не знает причин побега Айны и не бил дочь. "Мы к ней очень нежно относились, отдали в училище после школы, чтобы она образованным человеком была. Мы ей квартиру купили, ремонт делали", - настаивает отец. 

Согласно его версии, некто "завербовал" девушку с намерением "разрушить семью". "Такие люди еще много семей будут разрушать (...) Кто ее вербовал, кто это сделал, кто ее подготовил, я хочу найти преступника. Семьи так разрушают. Я любой ценой найду, мы это не оставим", - заявил, в частности, он. 

На дело Айны Манькиевой ранее обратил внимание вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. 15 января он заявил, что готовит "обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву" по делу Айны, чтобы исключить новое задержание девушки полицейскими и отправку ее домой. 

21 января Даванков объявил, что в связи с делом Манькиевой его фракция "Новые люди" внесла на рассмотрение нижней палаты парламента закон о защите от насилия в семье. ""ы внесли в Госдуму законопроект, который запретит выдворять людей на малую родину, если им грозит опасность. Если задержанный заявляет, что у себя дома может столкнуться с насилием, его перевод допускается только после проверки заявления и с согласия суда”, - написал депутат в своем Telegram-канале.

Правозащитники отмечают, что в прошлом Хамбор был осужден за попытку продать приемного двухлетнего ребенка, но получил только четыре года условно, хотя обвинение предусматривало до десяти лет реального срока. 

Сама Айна отмечала, что ее семья относится к влиятельному клану баталхаджинцев, а среди членов этой общины распространены практики насилия над женщинами - в частности, женского обрезания и принудительного инцеста по инициативе родственников по мужской линии. 

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их семейная ячейка отличается большой сплоченностью. Баталхаджинцы имеют политическое и финансовое влияние в Ингушетии: члены этой семьи всегда занимали посты в республиканских органах власти и успешно занимались бизнесом, поэтому имели и большие деньги, и серьезные связи; по состоянию на 2019 год братство, по данным источников, насчитывало около 5 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

"Например, мне мой брат сказал, что когда я выйду замуж, а мужа не будет дома, он ко мне придет", - цитирует кризисная группа слова Манькиевой. 

Девушка высказывала опасения, что к ее розыску будут подключены все члены общины, отметив, что баталхаджинцы "запрещают дружбу и контакты вне вирда". 

"Я думаю, что меня будет искать весь вирд, у которого обширные возможности и связи, а также у каждого мужчины в вирде есть незарегистрированное огнестрельное оружие. Также в вирде практикуется жесткий контроль и обращение с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - цитировала рассказ Айны правозащитная группа "Марем".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:33, 22 января 2026
Дело бывшего главы Кайтагского района о мошенничестве дошло до суда
18:55, 22 января 2026
Суд конфисковал имущество Елены Золотаревой
17:42, 22 января 2026
Житель Сочи приговорен к длительному сроку по делу о терроризме
14:58, 22 января 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
03:21, 22 января 2026
1
 Многомиллионные хищения при строительстве электроподстанции выявлены в Ингушетии
23:43, 21 января 2026
Стало известно о погибших в Адыгее и в Краснодарском крае после атак БПЛА
Все события дня
Новости
Айна Манькиева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кавказ без матери" от 23.05.25, https://t.me/heda_media/1454.
22:11, 20 января 2026
МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву
Залина Евкурова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:27, 19 января 2026
Петиция о защите прав матерей на Северном Кавказе набрала чуть более 80 голосов за три дня
Дом Точиевых в Верхних Ачалуках. Фото: Фортанга / Telegram
20:57, 16 января 2026
Житель Ингушетии попросил Бастрыкина вмешаться в спор его семьи с чиновниками
04:06, 16 января 2026
Сестра Пятимат Евкуровой потребовала защитить права матерей на Северном Кавказе
23:34, 15 января 2026
Следователи в Ингушетии отреагировали на заявление Манькиевой о насилии в семье
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Очистка пляжа в Анапе от мазута. Январь 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14857
22 января 2026, 18:10
Промедление с откачкой мазута из затонувших танкеров ставит под угрозу сезон в Анапе

Мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской. 22 января 2026 г. Фото: https://t.me/ostorozhno_novosti/45264
22 января 2026, 16:00
Третья мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской

Паспорт Грузии. Фото: Новости Грузия https://www.newsgeorgia.ge/
22 января 2026, 09:19
Еврокомиссия анонсировала приостановку безвиза для владельцев диппаспортов Грузии

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Фото создано "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
22 января 2026, 04:24
Сотрудники аэропорта в Махачкале рассказали суду о поведении погромщиков

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше