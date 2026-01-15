Правозащитники назвали освобождение Манькиевой из полиции временной победой

Силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве. В этом заслуга активистов и СМИ, которые обеспечили внимание к проблеме. Тем не менее, девушка остается подозреваемой по уголовному делу и остается в розыске.

Как писал "Кавказский узел", Айна Манькиева из Ингушетии задержана полицейскими в Москве. Силовики отказались пускать к Айне адвоката, сообщили правозащитники в ночь на 15 января. Манькиева остается в полиции, помимо сотрудников МВД ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Правозащитники назвали высоким риск того, что девушку, сбежавшую от домашнего насилия, поместят в изолятор временного содержания, а оттуда отправят в Ингушетию. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить госзащиту. Заявление своих родных о краже она назвала ложным.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Айна Манькиева покинула ОВД Свиблово в Москве вместе со своим адвокатом, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Задержанную Айну Манькиеву отпустили из отдела полиции и не стали передавать ингушским полицейским. "Девушка смогла покинуть отдел и сейчас находится в относительной безопасности", - сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

Тем не менее, остается риск повторного задержания. "Основная проблема по-прежнему не решена: Айна все еще в розыске по уголовному делу. Дальше ей предстоит долго решать эту проблему в юридическом поле, и в любой момент её могут задержать повторно. Сейчас её отпустили исключительно благодаря огромной огласке, работе журналистов и адвокатов и отклику людей, которые звонили вчера в отдел. Но предстоит еще много работы по этому делу", - указали правозащитники.

"Благодарим всех, кто дежурил у отдела, рассылал посты и звонил в отдел!! Все благодаря вашей помощи - огласке и включению СМИ. К сожалению, это не значит, что Айна свободна от преследования. Уголовное дело на нее все так же заведено", - отметила правозащитная группа "Марем".

Батал-хаджи и его последователи Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи – белхороевцы или баталхаджинцы – имеют большое влияние в современной Ингушетии. В декабре 2022 года баталхаджинцы сформировали в Чечне отряд быстрого реагирования (БОБР) из числа уроженцев Ингушетии для участия в военной операции на Украине. 27 февраля 2023 года стало известно, что боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев включено в список террористических организаций.

Напомним, Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращеи с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса”, - привела 15 января ее слова "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

