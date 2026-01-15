Манькиева попросила о госзащите

Уроженка Ингушетии Айна Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить госзащиту.

Как писал "Кавказский узел", Айна Манькиева из Ингушетии задержана полицейскими в Москве. Силовики отказались пускать к Айне адвоката, сообщили правозащитники в ночь на 15 января. Манькиева остается в полиции, помимо сотрудников МВД ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Правозащитники назвали высоким риск того, что девушку, сбежавшую от домашнего насилия, поместят в изолятор временного содержания, а оттуда отправят в Ингушетию.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Айна Манькиева написала в полиции заявление с просьбой возбудить уголовное дело против своих родственников. "Прошу возбудить уголовное дело против моих родственников, которые неоднократно применяли в отношении меня насилие, а также я неоднократно была изнасилована, подвергали мою жизнь опасности. Прошу государственной защиты, а также не передавать меня моим родственникам", - написала девушка в заявлении, которое опубликовала правозащитная группа "Марем".

Она также назвала ложным заявление ее родных о краже. "Также хочу сообщить о заведомо ложном доносе со стороны моей матери о якобы краже", - говорится в заявлении.

Дело против Манькиевой по заявлению ее матери возбудили 6 августа 2025 года. Мать девушки сообщила полиции, что Айна украла у нее 20 тысяч рублей. В розыск Айну объявили в начале 2026 года, пишет правозащитная группа.

Журналистов задержали у отдела полиции, где находится Айна Манькиева. Сейчас их везут в отдел для проверки документов, пишет Telegram-канал Ксении Собчак. Сотрудников отдела смутило, что снаружи собралась "группа граждан с неизвестными целями".

"Есть вероятность, что такое решение связано с тем, что Айну хотят без лишнего шума передать ингушским полицейским, а делать это под камерами не хотят", - написала Кризисная группа СК SOS*.

Полицейские из Ингушетии уже готовятся вылететь в Москву за Айной Манькиевой, сообщило "Осторожно, новости".

Батал-хаджи и его последователи Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи – белхороевцы или баталхаджинцы – имеют большое влияние в современной Ингушетии. В декабре 2022 года баталхаджинцы сформировали в Чечне отряд быстрого реагирования (БОБР) из числа уроженцев Ингушетии для участия в военной операции на Украине. 27 февраля 2023 года стало известно, что боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев включено в список террористических организаций.

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращеи с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девяого класса”, - приводит ее слова "Марем".

По ее словам, ее брат угрожал ей сексуальным насилием. "Мой брат сказал, что когда я выйду замуж, а мужа не будет дома, он ко мне придет", - приводят правозащитники слова девушки.

"Айна боялась как-то противостоять насилию из-за страха расправы. И сейчас нам очень важно не допустить ее возвращения обратно! Нам непонятно, почему полиция задерживает журналистов и неравнодушных людей, пришедших к отделу. Мы надеемся, что в дальнейшем правоохранители будут защищать Айну, а не препятствовать тем, кто хочет ей помочь", - указали правозащитники.

Напомним, отец Айны ранее был арестован по делу о продаже ребенка 1 . Сама Айна - инвалид по зрению, в семье она "с самого детства подвергалась насилию", добавили правозащитники. Они убеждены, что дело о краже, которую "обнаружили" лишь спустя восемь месяцев, сфабриковано с целью вернуть девушку домой: аналогичным образом обвиняли в краже Седу Сулейманову, "но уголовное дело исчезло, как только она оказалась в республике".

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники получили информацию, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

