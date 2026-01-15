×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:38, 15 января 2026

Манькиева попросила о госзащите

Айна Манькиева. Скриншот фото из телеграм-канала «Марем»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Ингушетии Айна Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить госзащиту.

Как писал "Кавказский узел", Айна Манькиева из Ингушетии задержана полицейскими в Москве. Силовики отказались пускать к Айне адвоката, сообщили правозащитники в ночь на 15 января. Манькиева остается в полиции, помимо сотрудников МВД ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Правозащитники назвали высоким риск того, что девушку, сбежавшую от домашнего насилия, поместят в изолятор временного содержания, а оттуда отправят в Ингушетию.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие  объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы. 

Айна Манькиева написала в полиции заявление с просьбой возбудить уголовное дело против своих родственников. "Прошу возбудить уголовное дело против моих родственников, которые неоднократно применяли в отношении меня насилие, а также я неоднократно была изнасилована, подвергали мою жизнь опасности. Прошу государственной защиты, а также не передавать меня моим родственникам", - написала девушка в заявлении, которое опубликовала правозащитная группа "Марем".

Она также назвала ложным заявление ее родных о краже. "Также хочу сообщить о заведомо ложном доносе со стороны моей матери о якобы краже", - говорится в заявлении.

Дело против Манькиевой по заявлению ее матери возбудили  6 августа 2025 года. Мать девушки сообщила полиции, что Айна украла у нее 20 тысяч рублей. В розыск Айну объявили в начале 2026 года, пишет правозащитная группа.

Журналистов задержали у отдела полиции, где находится Айна Манькиева. Сейчас их везут в отдел для проверки документов, пишет  Telegram-канал Ксении Собчак. Сотрудников отдела смутило, что снаружи собралась "группа граждан с неизвестными целями".

"Есть вероятность, что такое решение связано с тем, что Айну хотят без лишнего шума передать ингушским полицейским, а делать это под камерами не хотят", - написала Кризисная группа СК SOS*.

Полицейские из Ингушетии уже готовятся вылететь в Москву за Айной Манькиевой, сообщило  "Осторожно, новости".

Участники похорон богослова Султана Белхороева, 11 октября 2017 года. Фото: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=kxmeX4HjhWg
12:02 31.12.2025
Батал-хаджи и его последователи
Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи – белхороевцы или баталхаджинцы – имеют большое влияние в современной Ингушетии. В декабре 2022 года баталхаджинцы сформировали в Чечне отряд быстрого реагирования (БОБР) из числа уроженцев Ингушетии для участия в военной операции на Украине. 27 февраля 2023 года стало известно, что боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев включено в список террористических организаций.

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращеи с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девяого класса”, - приводит ее слова "Марем".

По ее словам, ее брат угрожал ей сексуальным насилием. "Мой брат сказал, что когда я выйду замуж, а мужа не будет дома, он ко мне придет", - приводят правозащитники слова девушки.

"Айна боялась как-то противостоять насилию из-за страха расправы. И сейчас нам очень важно не допустить ее возвращения обратно! Нам непонятно, почему полиция задерживает журналистов и неравнодушных людей, пришедших к отделу. Мы надеемся, что в дальнейшем правоохранители будут защищать Айну, а не препятствовать тем, кто хочет ей помочь", - указали правозащитники.

Напомним, отец Айны ранее был арестован по делу о продаже ребенка. Сама Айна - инвалид по зрению, в семье она "с самого детства подвергалась насилию", добавили правозащитники. Они убеждены, что дело о краже, которую "обнаружили" лишь спустя восемь месяцев, сфабриковано с целью вернуть девушку домой: аналогичным образом обвиняли в краже Седу Сулейманову, "но уголовное дело исчезло, как только она оказалась в республике".

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники получили информацию, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:32, 15 января 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
Все события дня
Новости
Айна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:09, 15 января 2026
Правозащитники назвали освобождение Манькиевой из полиции временной победой
Айна Манькиева. Скриншот фото из телеграм-канала «Марем»
12:41, 15 января 2026
Айну Манькиеву опросили сотрудники двух силовых ведомств
Айна Манькиева. Фото: правозащитная группа "Марем" / Telegram
01:34, 15 января 2026
Сбежавшая из Ингушетии девушка задержана в Москве
Махмуд-Али Калиматов. Фото: http://kremlin.ru/
18:57, 14 января 2026
Калиматов отчитался о примирении кровников
Шарпудин Мамилов. Фото: пресс-служба администрации Малгобека
16:46, 14 января 2026
Чиновник заподозрен в незаконном сносе здания в Малгобеке
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудники полиции во время акции протеста. Тбилиси, декабрь 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла2
15 января 2026, 15:37
"Грузинская мечта" потребовала извинений от BBC

Айна Манькиева. Скриншот фото из телеграм-канала «Марем»
15 января 2026, 12:41
Айну Манькиеву опросили сотрудники двух силовых ведомств

Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/
15 января 2026, 10:26
Защита Элисашвили обвинила Пенитенциарную службу в дискредитации грузинского оппозиционера

Айна Манькиева. Фото: правозащитная группа "Марем" / Telegram
15 января 2026, 01:34
Сбежавшая из Ингушетии девушка задержана в Москве

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше