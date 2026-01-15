Айну Манькиеву опросили сотрудники двух силовых ведомств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Ингушетии Айна Манькиева остается в полиции, помимо сотрудников МВД ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Правозащитники назвали высоким риск того, что девушку, сбежавшую от домашнего насилия, поместят в изолятор временного содержания, а оттуда отправят в Ингушетию.

Как писал "Кавказский узел", Айна Манькиева из Ингушетии задержана полицейскими в Москве. Силовики отказались пускать к Айне адвоката, сообщили правозащитники в ночь на 15 января. Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Айна всю ночь провела в отделе полиции. С ней два часа беседовали сотрудники. Но адвокату так и не показали протокол задержания и не предоставили основания для него. Адвоката пустили к Айне после беседы с ней, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

В отделе побывали уже два сотрудника Центра про борьбе с экстремизмом, которые расспрашивали Айну о её семье. Сейчас есть высокий риск, что Айну увезут в ИВС, откуда доставят в Ингушетию, сообщили правозащитники.

Они отметили, что об уголовном деле стало известно, когда правозащитники восстановили документы Айны, в том числе паспорт, и она начала получать выплаты пенсии на свою карту. "Айна — инвалид по зрению, ей полагается пенсия. Дома здоровьем девушки никто не занимался, пенсию забирали родственники. Почти полгода родственники получали пенсию за человека, который с ними уже не жил. А в конце ноября пенсия начала приходить на заново оформленную карту самой Айны — девушка получила возможность сама распоряжаться этими деньгами. Мы не можем точно сказать, что появившееся из ниоткуда уголовной дело связано с тем, что родственники перестали получать деньги. Но получается, что полгода ни о какой краже речи не шло, а о том, что у них что-то украли, родственники вспомнили через месяц после того, как потеряли доступ к чужой пенсии", - говорится в публикации.

Напомним, Семья Айны принадлежит к влиятельной общине баталхаджинцев, ее отец ранее был арестован по делу о продаже ребенка 1 Сама Айна - инвалид по зрению, в семье она "с самого детства подвергалась насилию", добавили правозащитники. Они убеждены, что дело о краже, которую "обнаружили" лишь спустя восемь месяцев, сфабриковано с целью вернуть девушку домой: аналогичным образом обвиняли в краже Седу Сулейманову, "но уголовное дело исчезло, как только она оказалась в республике".

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники получили информацию, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.