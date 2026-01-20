×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:11, 20 января 2026

МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву

Айна Манькиева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кавказ без матери" от 23.05.25, https://t.me/heda_media/1454.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из базы розыска МВД удалена карточка уроженки Ингушетии Айны Манькиевой, которая бежала от домашнего насилия. Однако о прекращении против нее дела по статье о краже не сообщалось.

Как писал "Кавказский узел", силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка оставалась подозреваемой по уголовному делу и числилась в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полсуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить госзащиту. Заявление своих родных о краже она назвала ложным.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие  объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.  

Об исчезновении из базы розыска МВД бежавшей от родственников 21-летней Айны Манькиевой из Ингушетии сообщило сегодня издание "Медиазона"*. Официально о прекращении дела против неё не сообщалось, отмечает издание.

Напомним, что 16 января следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления жительницы республики о насилии со стороны родственников, не уточнив, по какой статье ведется расследование. 

"Кавказский узел" также писал, что заявление Айны Манькиевой о сексуализированном насилии в семье является приоритетным, так как при возвращении в республику в рамках расследования дела о краже Айне угрожает опасность, как в случае с Седой Сулеймановой, указали правозащитники.

Участники похорон богослова Султана Белхороева, 11 октября 2017 года. Фото: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=kxmeX4HjhWg
12:02 31.12.2025
Батал-хаджи и его последователи
Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи – белхороевцы или баталхаджинцы – имеют большое влияние в современной Ингушетии. В декабре 2022 года баталхаджинцы сформировали в Чечне отряд быстрого реагирования (БОБР) из числа уроженцев Ингушетии для участия в военной операции на Украине. 27 февраля 2023 года стало известно, что боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев включено в список террористических организаций.

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращении с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - привела 15 января ее слова правозащитная группа "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:35, 20 января 2026
Военнослужащий в Кабардино-Балкарии осужден за два ухода из части
17:51, 20 января 2026
Суд арестовал Уллубия Ханмурзаева по делу о мошенничестве
15:06, 20 января 2026
1
 Обыски прошли у обидевшегося на пенсионерку главы района Кубани
09:12, 20 января 2026
Четыре беспилотника сбиты в двух регионах ЮФО
00:59, 20 января 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
21:48, 19 января 2026
Уллубий Ханмурзаев объявил голодовку после задержания
Все события дня
Новости
Залина Евкурова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:27, 19 января 2026
Петиция о защите прав матерей на Северном Кавказе набрала чуть более 80 голосов за три дня
Дом Точиевых в Верхних Ачалуках. Фото: Фортанга / Telegram
20:57, 16 января 2026
Житель Ингушетии попросил Бастрыкина вмешаться в спор его семьи с чиновниками
04:06, 16 января 2026
Сестра Пятимат Евкуровой потребовала защитить права матерей на Северном Кавказе
23:34, 15 января 2026
Следователи в Ингушетии отреагировали на заявление Манькиевой о насилии в семье
Айна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01:34, 15 января 2026
Сбежавшая из Ингушетии девушка задержана в Москве
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина*

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше