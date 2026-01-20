МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из базы розыска МВД удалена карточка уроженки Ингушетии Айны Манькиевой, которая бежала от домашнего насилия. Однако о прекращении против нее дела по статье о краже не сообщалось.

Как писал "Кавказский узел", силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка оставалась подозреваемой по уголовному делу и числилась в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полсуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить госзащиту. Заявление своих родных о краже она назвала ложным.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Об исчезновении из базы розыска МВД бежавшей от родственников 21-летней Айны Манькиевой из Ингушетии сообщило сегодня издание "Медиазона"*. Официально о прекращении дела против неё не сообщалось, отмечает издание.

Напомним, что 16 января следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления жительницы республики о насилии со стороны родственников, не уточнив, по какой статье ведется расследование.

"Кавказский узел" также писал, что заявление Айны Манькиевой о сексуализированном насилии в семье является приоритетным, так как при возвращении в республику в рамках расследования дела о краже Айне угрожает опасность, как в случае с Седой Сулеймановой, указали правозащитники.

Батал-хаджи и его последователи Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи – белхороевцы или баталхаджинцы – имеют большое влияние в современной Ингушетии. В декабре 2022 года баталхаджинцы сформировали в Чечне отряд быстрого реагирования (БОБР) из числа уроженцев Ингушетии для участия в военной операции на Украине. 27 февраля 2023 года стало известно, что боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев включено в список террористических организаций.

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращении с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - привела 15 января ее слова правозащитная группа "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.