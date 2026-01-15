Заявление Манькиевой о насилии в семье правозащитники назвали приоритетом

Следком Ингушетии отчитался об уголовном деле по заявлению девушки "о противоправных действиях со стороны родственников". Заявление Айны Манькиевой о сексуализированном насилии в семье является приоритетным, так как при возвращении в республику в рамках расследования дела о краже Айне угрожает опасность, как в случае с Седой Сулеймановой, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве. Тем не менее, девушка остается подозреваемой по уголовному делу и числится в розыске. Айна Манькиева была задержана полицейскими в Москве в ночь на 15 января, она провела в отделении больше полсуток. Помимо сотрудников МВД ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить госзащиту. Заявление своих родных о краже она назвала ложным.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Айна Манькиева после выхода из отделения полиции в Москве записала видео. "Хочу сказать, что я нахожусь в безопасности, что со мной все в порядке", - заявила она. Девушка поблагодарила всех, кто "переживал, звонил, писал", особо отметив журналистку Ксению Собчак, следует из ролика, опубликованного в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Заявление Манькиевой о домашнем насилии не отменяет ее уголовного преследования по статье о краже, указала координатор правозащитной группы "Марем" Катерина Нерозникова.

"Ее заявления не отменяют факта ее объявления в розыск. То есть формально они должны ее передать для опроса ингушским следователям. А ее заявление уже будут рассматривать отдельно - если будут вообще. Это аналогично тому, как увезли Седу Сулейманову, та же статья, те же действия. Проблема в том, что все понимают, чем Айне обернется возвращение домой. Полиция понимает все угрозы для нее. Но вся эта система - обвинить в краже и инициировать розыск по уголовной статье - так построена, что девушку можно законно вернуть домой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Управление Следкома России по Ингушетии отчиталось сегодня об уголовном деле по факту противоправных действий в отношении жительницы республики, не сообщив, по какой статье оно расследуется. Фамилия Манькиевой в сообщении также не называлась.

"15 января 2026 года в ходе мониторинга сети "Интернет" выявлена публикация, содержащая сведения о том, что 21-летняя жительница Республики Ингушетия подверглась противоправным действиям со стороны родственников", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, указанно в сообщении.

Правоохранительные органы должны прежде всего рассматривать дело о сексуализированном насилии, которое является приоритетным, уверена председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"И вообще о домашнем насилии и домашнем произволе, потому что, видимо, у девушки были основания бежать от родственников. Если она достигла совершеннолетия, родственники не могут распоряжаться ею. Они уже за неё не отвечают, хотя, конечно, нравственная ответственность, но человек взрослый уже, имеет право сам решать. И тем более недопустимо жестокое обращение, насилие. Прежде всего рассматриваться должно именно заявление о насилии и госзащите, а не их заявление о каких-то 20 тысячах", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По её мнению, если даже девушка взяла 20 тысяч с собой, это не может рассматриваться как кража.

"В конце концов, она имеет право на часть имущества семейного. Если работой или домашним трудом вносила свой вклад. Она могла взять часть домашнего имущества, которое вполне может рассматриваться как принадлежащее ей. Можно ли вообще такую вещь рассматривать как воровство, как кражу? Мне кажется, что нет", - пояснила Ганнушкина*.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. Основанием для ее задержания стало заявление родственников о краже украшений. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники получили информацию, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Батал-хаджи и его последователи Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи – белхороевцы или баталхаджинцы – имеют большое влияние в современной Ингушетии. В декабре 2022 года баталхаджинцы сформировали в Чечне отряд быстрого реагирования (БОБР) из числа уроженцев Ингушетии для участия в военной операции на Украине. 27 февраля 2023 года стало известно, что боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев включено в список террористических организаций.

Напомним, Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращении с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - привела 15 января ее слова "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

