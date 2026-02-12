×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:59, 12 февраля 2026

Житель Ставрополья приговорен к длительному сроку по делу о нападении на Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хасавюртовский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о посягательстве на жизнь военнослужащих участнику нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года суд арестовал жителя Ставропольского края Алиби Яипкаева, обвиняемого в нападении на Ботлихский район Дагестана.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более 1000 вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

По версии суда, осужденный житель Ставропольского края в августе 1999 года, будучи тогда еще несовершеннолетним, участвовал в нападении в составе группировки Шамиля Басаева на территорию Ботлихского района Дагестана. В ходе боестолкновения с российскими военными участники группировки осуществили массированный обстрел, в результате которого военнослужащие получили ранения, в том числе смертельные, сообщила сегодня прокуратура Дагестана в Telegram-канале.

Подсудимый обвинялся в посягательстве на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности .

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил участнику нападения наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

Личная информация обвиняемого в карточке последнего дела по статье 317 УК РФ на сайте Хасавюртовского районного суда скрыта. Известно, что дело в суд поступило 6 марта 2025 года, приговор был вынесен 29 января 2026 года судьей Султаном Ибрагимовым.

Силовики регулярно отчитываются о задержаниях предполагаемых участников отряда Басаева и Хаттаба, при этом все такие дела однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно - три засекреченных свидетеля и два открытых", - сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", - рассказала адвокат.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к девяти годам колонии жителя Ставрополья Альберта Елакаева, признав его участником нападения группировки Шамиля Басаева на Дагестан в 1999 году.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:27, 12 февраля 2026
Суд арестовал двух подростков по делу о стрельбе в Анапе
19:42, 12 февраля 2026
Житель Нальчика осужден за попытку подрыва вокзала
03:08, 12 февраля 2026
11 военных из Ростовской области убиты на Украине
20:08, 11 февраля 2026
Житель Дагестана получил условный срок по статье об экстремизме
17:21, 11 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
12:02, 11 февраля 2026
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения
Все события дня
Новости
Найденное оружие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:16, 11 февраля 2026
За неделю со 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертвы не зафиксированы
Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42, 6 февраля 2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Перестрелка в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:57, 5 февраля 2026
За неделю с 26 января по 1 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах были убиты два человека
Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25, 30 января 2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Акция "Холокост - память поколений". Усть-Лабинск, 22 января 2026 г. Фото: https://vk.com/wall-226757194_5532?z=photo-226757194_457249246%2Fwall-226757194_5532
10:55, 27 января 2026
"Неделя памяти жертв Холокоста" отмечена на юге России просветительскими акциями
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
19:41, 28 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
"После выпитого сока". Как мошенники разводят на автокредит
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в програме Copilot
12 февраля 2026, 17:45
Адвокаты Мовлаева столкнулись с запретом пикетов в его поддержку

Затонувший танкер возле Анапы. Фото: МЧС России/Telegram
12 февраля 2026, 15:57
Правительство выделило 5,8 миллиарда на ликвидацию затонувших танкеров близ Анапы

Временная табличка на доме Политковской сорвана. 12 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80316
12 февраля 2026, 13:57
Временная табличка на доме Политковской сорвана в одиннадцатый раз

Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ
12 февраля 2026, 05:05
Опубликовано содержание последнего слова Рубена Варданяна в Бакинском военном суде

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше