Житель Ставрополья приговорен к длительному сроку по делу о нападении на Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хасавюртовский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о посягательстве на жизнь военнослужащих участнику нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года суд арестовал жителя Ставропольского края Алиби Яипкаева, обвиняемого в нападении на Ботлихский район Дагестана.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более 1000 вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

По версии суда, осужденный житель Ставропольского края в августе 1999 года, будучи тогда еще несовершеннолетним, участвовал в нападении в составе группировки Шамиля Басаева на территорию Ботлихского района Дагестана. В ходе боестолкновения с российскими военными участники группировки осуществили массированный обстрел, в результате которого военнослужащие получили ранения, в том числе смертельные, сообщила сегодня прокуратура Дагестана в Telegram-канале.

Подсудимый обвинялся в посягательстве на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 1 .

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил участнику нападения наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

Личная информация обвиняемого в карточке последнего дела по статье 317 УК РФ на сайте Хасавюртовского районного суда скрыта. Известно, что дело в суд поступило 6 марта 2025 года, приговор был вынесен 29 января 2026 года судьей Султаном Ибрагимовым.

Силовики регулярно отчитываются о задержаниях предполагаемых участников отряда Басаева и Хаттаба, при этом все такие дела однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно - три засекреченных свидетеля и два открытых", - сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", - рассказала адвокат.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к девяти годам колонии жителя Ставрополья Альберта Елакаева, признав его участником нападения группировки Шамиля Басаева на Дагестан в 1999 году.